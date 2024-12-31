Ano Novo: saiba como entrar em 2025 com mais energia e disposição

Mulheres na bicicleta Crédito: shutterstock

Com a chegada de um novo ano, muitas pessoas buscam formas de melhorar a disposição e começar 2025 com mais saúde e energia. Pequenas mudanças na alimentação, na qualidade do sono, na hidratação e em hábitos diários podem fazer uma grande diferença na vitalidade ao longo do ano. Ajustar esses aspectos do dia a dia é fundamental para fortalecer o corpo, prevenir doenças e encarar os desafios do ano com mais bem-estar e disposição.

A endocrinologista Gisele Lorenzoni destaca que, para entrar em 2025 com mais disposição, é fundamental evitar alimentos ultraprocessados, como biscoitos, refrigerantes e embutidos.

"Esses produtos são ricos em açúcares, gorduras trans, sódio e conservantes, componentes que aumentam o risco de doenças crônicas, como obesidade e diabetes. Priorizar alimentos naturais e integrais, que mantêm os nutrientes essenciais, ajuda o organismo a funcionar melhor e fortalece a saúde no longo prazo", disse.

Outra recomendação é não recorrer a dietas extremas. É mais saudável buscar uma alimentação equilibrada, com todos os grupos alimentares, evitando restrições exageradas. Pequenas mudanças, como reduzir o consumo de açúcar e adicionar mais vegetais e proteínas de qualidade, já são suficientes para melhorar a disposição.

Para tornar essa transição mais prática, é importante definir metas realistas, adequadas ao cotidiano. A médica sugere começar com objetivos simples, como incluir uma fruta no café da manhã ou trocar um lanche industrializado por uma opção mais natural.

"Ao estabelecer metas alcançáveis, o processo se torna menos desgastante e mais motivador. Revisar e adaptar essas metas ao longo do tempo e celebrar as pequenas conquistas também são passos essenciais para manter o foco e alcançar uma vida mais saudável"

Proteção Solar

É importante proteger-se do sol , no dia a dia, evitando a agressão que os raios ultravioleta causam na pele, além de manchas, e até em casos mais graves, uma insolação e o câncer de pele.

"Entre as opções, existem os protetores solar tradicionais, vendidos em farmácias, supermercados, com fatores de proteção de acordo com a necessidade, que protegem o corpo e rosto, que deve ser usado e reaplicado", diz a médica Renata Melo.

De acordo com a médica, as cápsulas de proteção solar ajudam a proteger a pele contra os danos causados pelos raios ultravioleta (UV) e são um complemento para a proteção solar. “Elas protegem a pele de dentro para fora, como se oferecessem uma camada adicional de defesa”, explica.

Porém, elas não devem ser vistas como uma substituição direta para o protetor solar em creme. "As cápsulas podem ser consideradas como um complemento aos métodos tradicionais de proteção solar”, afirma.

Hidratação é fundamental

A água mantém o nosso corpo hidratado, o que é essencial para a função renal, digestão e circulação sanguínea. A dermatologista Karina Mazzini explica que a hidratação adequada ainda previne o ressecamento da pele, melhora a elasticidade e ajuda a prevenir o envelhecimento. "A água também ajuda a eliminar toxinas, reduzindo problemas como acne e eczema, e acelera a cicatrização de feridas".

A médica indica que beber pelo menos 2 litros de água por dia é uma das melhores maneiras de cuidar da saúde e manter a pele saudável e bonita.

Uma boa noite de sono

A importância do sono para a saúde e bem-estar humano é inquestionável, não é à toa que é considerado um dos pilares fundamentais para a longevidade junto à alimentação, atividade física, sono, controle de tóxicos e manutenção dos relacionamentos.

De acordo com a pneumologista Jessica Polese, o sono desempenha um papel fundamental na regulação de diversos processos fisiológicos e psicológicos, como a consolidação da memória, o funcionamento do sistema imunológico, a regulação do humor e até mesmo o controle do apetite.

Para ter uma boa noite de sono, é preciso ter bons hábitos, além de uma higiene do sono. A dica é manter a rotina no dia a dia, ter uma alimentação saudável, além de evitar bebida alcoólica à noite. Entre a higiene do sono, manter um horário regular para dormir, criar um ambiente agradável, praticar atividades que relaxem, como ouvir música, ler um livro, tomar um chá, evitar as telas, os aparelhos eletrônicos, o celular (claro) e também a tevê.

Se mexa

A educadora física Bárbara Gomes, da academia Razões do Corpo, conta que a prática de exercícios regularmente é um ótimo companheiro para prevenção de diversas complicações, como a obesidade, a diminuição do estresse e da ansiedade, o ganho na qualidade de sono, além de auxiliar na aprendizagem, prevenção e diminuição de doenças crônicas (pressão alta e diabetes), melhora da força e do equilíbrio flexibilidade corporal.

Para evitar se "sabotar" é importante incluir o exercício físico na sua rotina diária, separar de 40 minutos a 1 hora para a prática da atividade escolhida. "O exercício deve ser encarado como algo normal do seu dia-dia. Procure por atividades que goste minimamente e assim não será algo difícil de se fazer. É preciso ter um pouco de compatibilidade e aos poucos ganhando gosto por fazer".