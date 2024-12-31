Oftalmologista alerta para os riscos dos fogos de artifício para a visão

Estilhaços e até as explosões podem resultar em lesões graves para os olhos Crédito: Vitor Jubini

A temporada de festas, como o Réveillon, é marcada por celebrações com fogos de artifício e rojões. Porém, esses itens, além de proporcionarem um espetáculo visual, podem representar sérios riscos para a saúde ocular, caso não sejam manuseados corretamente. Quebras de vidros, estilhaços e até as explosões podem resultar em lesões graves para os olhos, afetando a visão permanentemente.

A oftalmologista Cesar Ronaldo Filho, do Hospital de Olhos Vitória, alerta que os danos podem variar de pequenas lesões superficiais a traumas mais profundos. “Quando os olhos entram em contato com os estilhaços ou a explosão de fogos, há risco de queimaduras, perfurações e até a perda da visão, dependendo da gravidade do acidente. O contato com o pó químico dos fogos também pode causar irritações”, explica o médico.

Além dos riscos diretos, a poluição causada pelos fogos também pode afetar a saúde ocular de forma indireta, agravando problemas de alergia ou conjuntivite. “É essencial que, ao participar de festas ou eventos com fogos de artifício, a pessoa mantenha uma distância segura e nunca olhe diretamente para a explosão. O uso de óculos de segurança pode ajudar a prevenir alguns acidentes”, aconselha.

A prevenção é a chave para evitar esses riscos. “Os fogos de artifício e rojões devem ser manuseados com extremo cuidado. Sempre que possível, escolha eventos em que o manuseio dos fogos seja feito por profissionais treinados. O mais importante é garantir a segurança, principalmente dos olhos”, conclui.

Dicas para proteger os olhos durante festas com fogos de artifício