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Réveillon

Oftalmologista alerta para os riscos dos fogos de artifício para a visão

Quebras de vidros, estilhaços e até as explosões podem resultar em lesões graves para os olhos, afetando a visão permanentemente

Publicado em 31 de Dezembro de 2024 às 07:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2024 às 07:00
Vila Velha teve 15 minutos de queima de fogos no Réveillon 2022
Estilhaços e até as explosões podem resultar em lesões graves para os olhos Crédito: Vitor Jubini
A temporada de festas, como o Réveillon, é marcada por celebrações com fogos de artifício e rojões. Porém, esses itens, além de proporcionarem um espetáculo visual, podem representar sérios riscos para a saúde ocular, caso não sejam manuseados corretamente. Quebras de vidros, estilhaços e até as explosões podem resultar em lesões graves para os olhos, afetando a visão permanentemente.
A oftalmologista Cesar Ronaldo Filho, do Hospital de Olhos Vitória, alerta que os danos podem variar de pequenas lesões superficiais a traumas mais profundos. “Quando os olhos entram em contato com os estilhaços ou a explosão de fogos, há risco de queimaduras, perfurações e até a perda da visão, dependendo da gravidade do acidente. O contato com o pó químico dos fogos também pode causar irritações”, explica o médico.
Além dos riscos diretos, a poluição causada pelos fogos também pode afetar a saúde ocular de forma indireta, agravando problemas de alergia ou conjuntivite. “É essencial que, ao participar de festas ou eventos com fogos de artifício, a pessoa mantenha uma distância segura e nunca olhe diretamente para a explosão. O uso de óculos de segurança pode ajudar a prevenir alguns acidentes”, aconselha. 
A prevenção é a chave para evitar esses riscos. “Os fogos de artifício e rojões devem ser manuseados com extremo cuidado. Sempre que possível, escolha eventos em que o manuseio dos fogos seja feito por profissionais treinados. O mais importante é garantir a segurança, principalmente dos olhos”, conclui.

Dicas para proteger os olhos durante festas com fogos de artifício

  • Evite olhar diretamente para os fogos de artifício e rojões.

  • Mantenha distância segura dos locais onde os fogos estão sendo manuseados ou disparados.

  • Use óculos de proteção se for necessário estar em um ambiente de risco.

  • Esteja atento ao ambiente, evitando locais fechados ou com muitos objetos que possam estilhaçar. 

  •  Evite o contato direto com a fumaça ou pó dos fogos, que pode irritar os olhos.

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