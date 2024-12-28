Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Se Cuida
  • Do consumo de proteínas a hidratação: 10 hábitos que protegem seus rins
No dia a dia

Do consumo de proteínas a hidratação: 10 hábitos que protegem seus rins

Para manter esses órgãos funcionando bem, alguns cuidados são fundamentais

Publicado em 28 de Dezembro de 2024 às 06:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2024 às 06:01
Carne vermelha
Comer proteínas em excesso, especialmente carne vermelha, exige mais trabalho dos rins para processar os resíduos Crédito: Shutterstock
Os rins são órgãos notavelmente versáteis, desempenham funções cruciais que vão além da simples filtragem de resíduos; eles são pilares na regulação da pressão arterial, no equilíbrio de fluidos e eletrólitos, e na produção de hormônios que influenciam desde a produção de glóbulos vermelhos até a saúde óssea. A falha renal não apenas coloca o corpo em sério risco, mas compromete a qualidade de vida.
A prevalência de doenças renais é alarmante, com milhões de pessoas afetadas globalmente. Condições como Doença Renal Crônica (DRC), Infecções do Trato Urinário, Pedras nos rins, e Nefropatia Diabética estão entre as mais comuns, todas levando potencialmente a complicações graves se não tratadas, incluindo insuficiência renal, doenças cardiovasculares, anemia, distúrbios do metabolismo ósseo, e mais.
Para manter esses órgãos funcionando bem, alguns cuidados são fundamentais. O nefrologista Bruno Zawadzki, da DaVita Tratamento Renal, esclarece como hábitos saudáveis no dia a dia podem proteger a saúde renal.

01

Hidrate-se!

Beber água é a melhor forma de ajudar os rins a filtrarem as toxinas. “Uma média de dois litros por dia é ideal, mas pode variar de pessoa para pessoa”, explica o médico. Fique de olho na cor da urina – se estiver muito escura, pode ser um sinal de que você precisa beber mais água.

02

Não exagere no sal

O excesso de sódio aumenta a pressão arterial e pode sobrecarregar os rins. Experimente temperar a comida com ervas, alho e especiarias para realçar o sabor sem exagerar no sal.

03

Atente-se ao consumo de proteínas

Comer proteínas em excesso, especialmente carne vermelha, exige mais trabalho dos rins para processar os resíduos. É importante incluir fontes variadas de proteína, como frango, peixes e proteínas vegetais - como lentilha, ervilha e grão-de-bico.

04

Pratique atividade física

Exercícios ajudam a manter o peso ideal e a pressão sob controle, diminuindo o risco de doenças renais. Muitas vezes, uma simples caminhada diária faz diferença.

05

Cuidado com a automedicação

“Alguns medicamentos, principalmente os anti-inflamatórios, sobrecarregam os rins se usados frequentemente sem orientação médica”, alerta o especialista. Consulte sempre um profissional antes de tomar qualquer remédio.

06

Controle o açúcar

O diabetes é uma das principais causas de problemas renais. Manter o açúcar no sangue sob controle é essencial para evitar complicações. Conforme a Sociedade Brasileira de Diabetes, existem atualmente, no Brasil, mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a doença.

07

Atenção ao peso!

O excesso de peso está ligado à pressão alta e ao diabetes, que afetam diretamente os rins. Uma dieta equilibrada e a prática de atividades físicas ajudam a manter um peso saudável.

08

Evite o consumo de bebidas alcoólicas

O álcool em excesso pode causar desidratação e prejudicar a função renal. “A substância pode desencadear processos inflamatórios nos tecidos renais, contribuindo para lesões e aumentando o risco de doença renal”, esclarece.

09

Não fume

O cigarro prejudica a circulação e acelera o envelhecimento dos rins. Parar de fumar é um dos melhores investimentos para a saúde geral do corpo, incluindo os rins.

10

Faça exames regulares

Consultas e exames de rotina ajudam a detectar problemas precocemente. “Quem tem histórico familiar de doenças renais, hipertensão ou diabetes deve redobrar a atenção e seguir as orientações médicas”, finaliza Zawadzki.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Brasileiro mostra como é morar em favela chinesa pagando R$ 30 de aluguel: 'Minha viagem nunca acabou'
Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã
Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados