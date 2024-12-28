Do consumo de proteínas a hidratação: 10 hábitos que protegem seus rins

Os rins são órgãos notavelmente versáteis, desempenham funções cruciais que vão além da simples filtragem de resíduos; eles são pilares na regulação da pressão arterial, no equilíbrio de fluidos e eletrólitos, e na produção de hormônios que influenciam desde a produção de glóbulos vermelhos até a saúde óssea. A falha renal não apenas coloca o corpo em sério risco, mas compromete a qualidade de vida.
A prevalência de doenças renais é alarmante, com milhões de pessoas afetadas globalmente. Condições como Doença Renal Crônica (DRC), Infecções do Trato Urinário, Pedras nos rins, e Nefropatia Diabética estão entre as mais comuns, todas levando potencialmente a complicações graves se não tratadas, incluindo insuficiência renal, doenças cardiovasculares, anemia, distúrbios do metabolismo ósseo, e mais.
Para manter esses órgãos funcionando bem, alguns cuidados são fundamentais. O nefrologista Bruno Zawadzki, da DaVita Tratamento Renal, esclarece como hábitos saudáveis no dia a dia podem proteger a saúde renal.
01
Hidrate-se!
Beber água é a melhor forma de ajudar os rins a filtrarem as toxinas. “Uma média de dois litros por dia é ideal, mas pode variar de pessoa para pessoa”, explica o médico. Fique de olho na cor da urina – se estiver muito escura, pode ser um sinal de que você precisa beber mais água.
02
Não exagere no sal
O excesso de sódio aumenta a pressão arterial e pode sobrecarregar os rins. Experimente temperar a comida com ervas, alho e especiarias para realçar o sabor sem exagerar no sal.
03
Atente-se ao consumo de proteínas
Comer proteínas em excesso, especialmente carne vermelha, exige mais trabalho dos rins para processar os resíduos. É importante incluir fontes variadas de proteína, como frango, peixes e proteínas vegetais - como lentilha, ervilha e grão-de-bico.
04
Pratique atividade física
Exercícios ajudam a manter o peso ideal e a pressão sob controle, diminuindo o risco de doenças renais. Muitas vezes, uma simples caminhada diária faz diferença.
05
Cuidado com a automedicação
“Alguns medicamentos, principalmente os anti-inflamatórios, sobrecarregam os rins se usados frequentemente sem orientação médica”, alerta o especialista. Consulte sempre um profissional antes de tomar qualquer remédio.
06
Controle o açúcar
O diabetes é uma das principais causas de problemas renais. Manter o açúcar no sangue sob controle é essencial para evitar complicações. Conforme a Sociedade Brasileira de Diabetes, existem atualmente, no Brasil, mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a doença.
07
Atenção ao peso!
O excesso de peso está ligado à pressão alta e ao diabetes, que afetam diretamente os rins. Uma dieta equilibrada e a prática de atividades físicas ajudam a manter um peso saudável.
08
Evite o consumo de bebidas alcoólicas
O álcool em excesso pode causar desidratação e prejudicar a função renal. “A substância pode desencadear processos inflamatórios nos tecidos renais, contribuindo para lesões e aumentando o risco de doença renal”, esclarece.
09
Não fume
O cigarro prejudica a circulação e acelera o envelhecimento dos rins. Parar de fumar é um dos melhores investimentos para a saúde geral do corpo, incluindo os rins.
10
Faça exames regulares
Consultas e exames de rotina ajudam a detectar problemas precocemente. “Quem tem histórico familiar de doenças renais, hipertensão ou diabetes deve redobrar a atenção e seguir as orientações médicas”, finaliza Zawadzki.