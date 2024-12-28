Do consumo de proteínas a hidratação: 10 hábitos que protegem seus rins

01

Hidrate-se!

Beber água é a melhor forma de ajudar os rins a filtrarem as toxinas. “Uma média de dois litros por dia é ideal, mas pode variar de pessoa para pessoa”, explica o médico. Fique de olho na cor da urina – se estiver muito escura, pode ser um sinal de que você precisa beber mais água.



02

Não exagere no sal

O excesso de sódio aumenta a pressão arterial e pode sobrecarregar os rins. Experimente temperar a comida com ervas, alho e especiarias para realçar o sabor sem exagerar no sal.



03

Atente-se ao consumo de proteínas

Comer proteínas em excesso, especialmente carne vermelha, exige mais trabalho dos rins para processar os resíduos. É importante incluir fontes variadas de proteína, como frango, peixes e proteínas vegetais - como lentilha, ervilha e grão-de-bico.



04

Pratique atividade física

Exercícios ajudam a manter o peso ideal e a pressão sob controle, diminuindo o risco de doenças renais. Muitas vezes, uma simples caminhada diária faz diferença.



05

Cuidado com a automedicação

“Alguns medicamentos, principalmente os anti-inflamatórios, sobrecarregam os rins se usados frequentemente sem orientação médica”, alerta o especialista. Consulte sempre um profissional antes de tomar qualquer remédio.



06

Controle o açúcar

O diabetes é uma das principais causas de problemas renais. Manter o açúcar no sangue sob controle é essencial para evitar complicações. Conforme a Sociedade Brasileira de Diabetes, existem atualmente, no Brasil, mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a doença.



07

Atenção ao peso!

O excesso de peso está ligado à pressão alta e ao diabetes, que afetam diretamente os rins. Uma dieta equilibrada e a prática de atividades físicas ajudam a manter um peso saudável.



08

Evite o consumo de bebidas alcoólicas

O álcool em excesso pode causar desidratação e prejudicar a função renal. “A substância pode desencadear processos inflamatórios nos tecidos renais, contribuindo para lesões e aumentando o risco de doença renal”, esclarece.



09

Não fume

O cigarro prejudica a circulação e acelera o envelhecimento dos rins. Parar de fumar é um dos melhores investimentos para a saúde geral do corpo, incluindo os rins.



10

Faça exames regulares