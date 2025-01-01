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Virada do ano

Shows de fogos dão boas-vindas a 2025 de Norte a Sul do ES

Em praias da Serra, o Ano-Novo teve queima de fogos de baixo ruído para não prejudicar pessoas neuroatípicas, idosos e animais
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

01 jan 2025 às 12:44

Publicado em 01 de Janeiro de 2025 às 12:44

O ano começou com queima de fogos de Norte a Sul do Espírito Santo. Em três cidades da Grande Vitória  - Serra, Vila Velha e na capital - 34 barcas foram responsáveis por colorir o céu no réveillon para moradores e turistas que foram às praias.  Na Serra, foram utilizados fogos de baixo ruído, sem estampidos e explosões, para não prejudicar pessoas neuroatípicas, idosos e animais. Em Cariacica, a queima de fogos foi  antecipada para o dia 27 de dezembro em comemoração ao primeiro aniversário da Nova Orla do município. Para quem não conseguiu ver ou quer rever os shows pirotécnicos, A Gazeta fez compilados em vídeo e fotos de como foi a virada de 2024 e 2025 no Estado. Confira.

Queima de fogos no réveillon de 2025

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