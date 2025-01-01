Shows de fogos dão boas-vindas a 2025 de Norte a Sul do ES

O ano começou com queima de fogos de Norte a Sul do Espírito Santo. Em três cidades da Grande Vitória - Serra, Vila Velha e na capital - 34 barcas foram responsáveis por colorir o céu no réveillon para moradores e turistas que foram às praias. Na Serra, foram utilizados fogos de baixo ruído, sem estampidos e explosões, para não prejudicar pessoas neuroatípicas, idosos e animais. Em Cariacica, a queima de fogos foi antecipada para o dia 27 de dezembro em comemoração ao primeiro aniversário da Nova Orla do município. Para quem não conseguiu ver ou quer rever os shows pirotécnicos, A Gazeta fez compilados em vídeo e fotos de como foi a virada de 2024 e 2025 no Estado. Confira.