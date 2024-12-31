Mega da Virada 2024: confira os números sorteados

Os apostadores tiveram até as 18h desta terça-feira (31) para garantir participação no sorteio. Caso não haja aposta premiada com seis números, o valor será repartido entre os acertadores de cinco números — e assim por diante.

O valor total do prêmio está estimado em R$ 600 milhões, tornando-se o maior da história do concurso. O último recorde foi em 2023, quando o valor chegou a R$ 588 milhões e saiu para cinco apostas das cidades de Salvador (BA), Bom Despacho (MG), Redenção (PA), Ipirá (SC) e Ferraz de Vasconcelos (SP).