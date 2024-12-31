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Maior prêmio da história

Mega da Virada 2024: confira os números sorteados

Os apostadores tiveram até as 18h desta terça-feira (31) para garantir participação no sorteio, que estima pagar R$ 600 milhões

Publicado em 31 de Dezembro de 2024 às 20:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2024 às 20:32
Jogo da Mega-Sena da virada com estimativa de 600 milhões de reais.
Mega da Virada vai pagar o maior prêmio da história das loterias no Brasil Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil
Caixa Econômica Federal realizou, na noite desta terça-feira (31), o sorteio das seis dezenas da Mega da Virada. Os números sorteados foram: 50 - 17 - 29 - 57 - 01 - 19. O prêmio a ser pago, pela estimativa do banco, é de R$ 600 milhões. 
Os apostadores tiveram até as 18h desta terça-feira (31) para garantir participação no sorteio. Caso não haja aposta premiada com seis números, o valor será repartido entre os acertadores de cinco números — e assim por diante.
O valor total do prêmio está estimado em R$ 600 milhões, tornando-se o maior da história do concurso. O último recorde foi em 2023, quando o valor chegou a R$ 588 milhões e saiu para cinco apostas das cidades de Salvador (BA), Bom Despacho (MG), Redenção (PA), Ipirá (SC) e Ferraz de Vasconcelos (SP).

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