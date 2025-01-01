Qual o cenário econômico para o ES e o Brasil em 2025?

Os cenários econômicos projetados para 2025 refletem desafios e oportunidades para o Brasil e o Espírito Santo, com dinâmicas distintas em cada região e setor, conforme aponta o último levantamento da Resenha Regional do Banco do Brasil. Enquanto o Brasil apresenta uma desaceleração no ritmo de crescimento do PIB geral , o Espírito Santo segue como um destaque, beneficiado pelo desempenho dos setores de serviço, comércio, indústria e agropecuária.

Após um crescimento de 3,5% em 2024, espera-se que o PIB brasileiro desacelere para 2,2% em 2025. Essa retração reflete os efeitos de um ciclo de aperto macroeconômico, com a taxa Selic projetada em mais de 14% ao final do próximo ano, segundo o Relatório Focus do último 20 de dezembro. Apesar disso, o setor agropecuário desponta como o principal motor do crescimento, com uma expansão estimada de 5,3% para 2025, beneficiado pela previsão de safra de grãos e cereais.

A indústria e os serviços, embora apresentem crescimento, são mais impactados pelo ambiente restritivo e pela desaceleração global. O PIB industrial deve avançar 2,0%, puxado pela indústria extrativa e por setores como alimentos e biocombustíveis. Já os serviços e comércio, que representam uma fatia significativa da estrutura economia do país, devem crescer 1,7% em 2025.

No contexto regional, o Espírito Santo se destaca como um dos estados de maior dinamismo econômico, com potencial de crescimento da economia acima de 2,2%, ou seja, acima da média nacional. Essa projeção para 2025 é sustentada pela performance positiva da indústria, bem como pelo potencial do comércio e serviços. Em setembro de 2024, junto com Goiás, o estado liderou o crescimento industrial no Brasil, com avanço de 2,4% em um único mês, evidenciando seu papel estratégico como produtor e exportador.

Adicionalmente, os serviços, comércio e agropecuária capixaba também demonstraram resultados robustos em 2024 e devem seguir nesse caminho no próximo ano. A sinergia entre os setores econômicos, bem como entre o governo estadual, municípios, poderes republicanos, setores produtivos e sociedade, reforça a posição do Espírito Santo como um polo econômico regional.

Segmentos da economia capixaba como de petróleo, comércio e mineração Crédito: Beatriz Seixas/Fernando Madeira/ Tadeu Bianconi-Agência Vale

Entre os desafios para 2025, o Espírito Santo e o Brasil enfrentarão as incertezas do cenário internacional, incluindo a forte valorização do dólar e potenciais conflitos comerciais, que podem pressionar setores exportadores.

Ao mesmo tempo, oportunidades se desenham. A diversificação relativa da matriz produtiva, os investimentos no setor extrativo e as melhorias na infraestrutura logística podem impulsionar o crescimento sustentável, especialmente em estados como o Espírito Santo, onde a indústria, comércio, serviços e agropecuária estão em expansão.

O Brasil tende seguir em um caminho de crescimento moderado, mas com setores e regiões que se destacarão. O Espírito Santo exemplifica como uma estratégia focada em investimentos e integração interinstitucional pode mitigar os efeitos de uma possível desaceleração econômica nacional. É importante estabelecer estratégias para superar os desafios e impulsionar as potencialidades em 2025, garantindo que os avanços econômicos sejam acompanhados de maior inclusão social e desenvolvimento sustentável.