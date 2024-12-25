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Desenvolvimento do ES

49 anos do Instituto Jones: uma trajetória de excelência no ES

Às vésperas de seu cinquentenário, o Instituto reafirma seu compromisso com o desenvolvimento e sustentável do Espírito Santo e do Brasil.

Publicado em 24 de Dezembro de 2024 às 23:00

Públicado em 

24 dez 2024 às 23:00
Pablo Lira

Colunista

Pablo Lira

Em 31 de dezembro de 2024, o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) celebra 49 anos de história, consolidado como referência em estudos, planejamento e análise de políticas públicas no Espírito Santo e no Brasil. Esse marco é uma oportunidade para refletir sobre os avanços históricos que posicionaram o instituto como protagonista na promoção do desenvolvimento regional e para comemorar as conquistas alcançadas ao longo de 2024.
Fundado em 1975, o IJSN nasceu com a missão de embasar decisões governamentais com dados precisos e análises criteriosas, promovendo políticas públicas eficazes. Desde então, tornou-se um centro estratégico de inteligência e planejamento, contribuindo para o avanço socioeconômico do Estado.
Ao longo das décadas, o instituto esteve à frente de projetos emblemáticos que moldaram o Espírito Santo, como os planos plurianuais e estudos que impulsionaram setores estratégicos, incluindo educação, saúde, mobilidade urbana, segurança pública e desenvolvimento econômico. A capacidade do IJSN de integrar dados e contextualizá-los em análises compreensivas fez do instituto um pilar indispensável para o governo e a sociedade.

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Em 2024, o IJSN seguiu dando importantes passos rumo à inovação e ao aprimoramento de suas metodologias científicas. Entre os destaques, estão os avanços no Monitoramento e Avaliação (M&A) de políticas públicas, ação diferenciada que recebeu o Prêmio Inoves 2024, o que reforça a transparência e o compromisso com a gestão baseada em evidências.
Em um contexto de mudanças climáticas, o IJSN também publicou, neste ano, um estudo detalhado sobre os impactos econômicos e sociais de eventos climáticos extremos, orientando decisões estratégicas para fortalecer a sustentabilidade econômica e ambiental do Espírito Santo.
Ainda em 2024, o Instituto Jones foi convidado a participar de fóruns e ressaltou sua participação em redes internacionais de pesquisa, destacando-se como referência em metodologias inovadoras e efetivas no campo científico das políticas públicas e das análises para o desenvolvimento.
Instituto Jones dos Santos Neves completa 44 anos
Instituto Jones dos Santos Neves  Crédito: Google Maps
Às vésperas de seu cinquentenário, o Instituto reafirma seu compromisso com o desenvolvimento e sustentável do Espírito Santo e do Brasil. Em 2025, serão intensificados os esforços para ampliar a participação social na formulação e aprimoramento de políticas públicas à luz da ciência, consolidar parcerias estratégicas e promover soluções inovadoras que respondam aos desafios do século XXI.
O IJSN celebra 49 anos com gratidão a todos os seus colaboradores, parceiros e à sociedade capixaba, que têm sido protagonistas dessa trajetória de excelência e sucesso. Ao olhar para o futuro, reafirmamos nossa missão de construir um Espírito Santo mais justo, inovador, dinâmico e sustentável.
Em tempo, que a luz do Natal ilumine nossos caminhos, inspire generosidade em nossos corações e fortaleça nossos laços de fraternidade. Que possamos compartilhar momentos de paz e alegria com aqueles que amamos, reconhecendo o valor das pequenas coisas que fazem a vida significativa. Feliz Natal!

Pablo Lira

Pos-Doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo (Ufes), pesquisador do IJSN e professor da Universidade Vila Velha (UVV). Escreve as quartas

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