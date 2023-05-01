Instituto Jones busca furar a bolha dos números e planilhas

Aos 48 anos, o Instituto Jones dos Santos Neves, referência em estudos e dados sobre o Espírito Santo, quer aproximar a frieza das planilhas das muitas necessidades da população. Com o histórico de ter elaborado projetos como o Transcol, nos anos 80, a instituição tem como meta principal dos próximos quatro anos se aproximar das soluções do mundo real.
Outra ferramenta importante, desenvolvida junto com a Defesa Civil Estadual, é o uso de drones para mapear áreas de risco em todo o Estado. O objetivo é apontar os locais onde já há risco para pessoas, evitar ocupações em áreas problemáticas e orientar uma política de mitigação de riscos, seja com obras de infraestrutura ou com o deslocamento das pessoas que ali estão.
"O Instituto Jones é uma referência de dados e estudos, queremos aproximar isso das pessoas. Além de projetos mais específicos, teremos os mais amplos, caso da Academia de Gestão Municipal, voltada para a capacitação dos executivos municipais, que será lançado na próxima quinta-feira, dia 4 de maio. A ideia é dar informação, trocar informação e dinamizar as perspectivas locais", assinalou o presidente do Instituto Jones do Santos Neves, Pablo Lira.