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Instituto Jones busca furar a bolha dos números e planilhas

A instituição, fundada em 1975,  tem como meta principal dos próximos quatro anos se aproximar das soluções do mundo real

Públicado em 

01 mai 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Espírito Santo - investimento estadual
Crédito: Carlos Alberto
Aos 48 anos, o Instituto Jones dos Santos Neves, referência em estudos e dados sobre o Espírito Santo, quer aproximar a frieza das planilhas das muitas necessidades da população. Com o histórico de ter elaborado projetos como o Transcol, nos anos 80, a instituição tem como meta principal dos próximos quatro anos se aproximar das soluções do mundo real.
Um bom exemplo é a utilização do Índice de Desenvolvimento Regional Sustentável (IDRS), elaborado pelos economistas da instituição estadual, como um dos principais indicadores a serem usados pelo Bandes para escolher projetos que terão desconto nas taxas de juros praticadas dentro do programa de emissão de debêntures. Com objetivo de fomentar o desenvolvimento regional, a ferramenta criada pelo Instituto Jones será um dos principais balizadores.
Outra ferramenta importante, desenvolvida junto com a Defesa Civil Estadual, é o uso de drones para mapear áreas de risco em todo o Estado. O objetivo é apontar os locais onde já há risco para pessoas, evitar ocupações em áreas problemáticas e orientar uma política de mitigação de riscos, seja com obras de infraestrutura ou com o deslocamento das pessoas que ali estão.
"O Instituto Jones é uma referência de dados e estudos, queremos aproximar isso das pessoas. Além de projetos mais específicos, teremos os mais amplos, caso da Academia de Gestão Municipal, voltada para a capacitação dos executivos municipais, que será lançado na próxima quinta-feira, dia 4 de maio. A ideia é dar informação, trocar informação e dinamizar as perspectivas locais", assinalou o presidente do Instituto Jones do Santos Neves, Pablo Lira.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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