Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Economia

Campo de Jubarte, no litoral do ES, é um dos mais produtivos da história

Mais de 1,2 bilhão de barris já saíram de lá desde quando foi iniciada a produção, em dezembro de 2002. Foi em Jubarte que começou a extração do pré-sal

Publicado em 27 de Abril de 2023 às 15:16

Públicado em 

27 abr 2023 às 15:16
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

FPSO Cidade de Anchieta no Litoral Sul do Espírito Santo, em Jubarte
FPSO Cidade de Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, em Jubarte Crédito: Stéferson Faria / Agência Petrobras/Divulgação
Muito por conta da forma como é comunicada a produção de petróleo e gás natural - barris por dia -, perdemos a noção do gigantismo deste negócio. Uma conta feita pelo engenheiro Márcio Félix Bezerra - que já comandou a operação da Petrobras no Espírito Santo, ocupou a cadeira de secretário de Estado de Desenvolvimento e hoje responde pela EnP Energy (companhia que óleo e gás que tem Águia Branca, Imetame e próprio Márcio como sócios) - mostra bem a realidade.
De acordo com seus cálculos, o campo de Jubarte, no Parque das Baleias, litoral Sul do Espírito Santo, está entre os maiores produtores de petróleo e gás do Brasil em todos os tempos. Mais de 1,2 bilhão de barris já saíram de lá desde quando foi iniciada a produção, em dezembro de 2002. Colocando o barril de petróleo a um preço médio de US$ 70 no período, os cofres da Petrobras, dona do Parque das Baleias, foram abastecidos em US$ 84 bilhões (R$ 420 bilhões. Este, bom frisar, é o valor bruto, não estão nessa conta, por exemplo, tributos, royalties e as participações especiais pagas pela estatal.
Trata-se mesmo de um campo histórico. Foi de Jubarte que a Petrobras, em setembro de 2008, extraiu o primeiro óleo do pré-sal. Hoje, quatro plataformas operam no campo: P-57, Cidade de Anchieta, Capixaba e P-58 (Jubarte e Baleia Anã).

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Economia espírito santo Petrobras Petróleo e gás
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados