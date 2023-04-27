Campo de Jubarte, no litoral do ES, é um dos mais produtivos da história

FPSO Cidade de Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, em Jubarte Crédito: Stéferson Faria / Agência Petrobras/Divulgação

Muito por conta da forma como é comunicada a produção de petróleo e gás natural - barris por dia -, perdemos a noção do gigantismo deste negócio. Uma conta feita pelo engenheiro Márcio Félix Bezerra - que já comandou a operação da Petrobras no Espírito Santo, ocupou a cadeira de secretário de Estado de Desenvolvimento e hoje responde pela EnP Energy (companhia que óleo e gás que tem Águia Branca, Imetame e próprio Márcio como sócios) - mostra bem a realidade.

De acordo com seus cálculos, o campo de Jubarte, no Parque das Baleias, litoral Sul do Espírito Santo, está entre os maiores produtores de petróleo e gás do Brasil em todos os tempos. Mais de 1,2 bilhão de barris já saíram de lá desde quando foi iniciada a produção, em dezembro de 2002. Colocando o barril de petróleo a um preço médio de US$ 70 no período, os cofres da Petrobras, dona do Parque das Baleias, foram abastecidos em US$ 84 bilhões (R$ 420 bilhões. Este, bom frisar, é o valor bruto, não estão nessa conta, por exemplo, tributos, royalties e as participações especiais pagas pela estatal.