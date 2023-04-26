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Expansão

Bertolini investe em robotização e vai dobrar produção em Colatina

A Bertolini Sistemas de Armazenagem, unidade do grupo do Rio Grande do Sul instalada em Colatina, está investindo forte em tecnologia

Publicado em 26 de Abril de 2023 às 12:00

Públicado em 

26 abr 2023 às 12:00
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Linha de produção da Bertolini Sistemas de Armazenagem, em Colatina
Linha de produção da Bertolini Sistemas de Armazenagem, em Colatina Crédito: Leandro Araújo dos Santos / Divulgação Bertolini
A Bertolini Sistemas de Armazenagem, unidade do grupo do Rio Grande do Sul instalada em Colatina, está investindo forte em tecnologia e logística para ampliar a sua capacidade de produção no Noroeste do Espírito Santo. Um aporte de R$ 10 milhões foi feito para a implementação de seis robôs - quatro de solda e dois de manipulação - na linha de produção. O objetivo é ampliar a eficiência operacional, a segurança dos funcionários e reduzir gastos com transporte e energia elétrica.
Pelas contas dos técnicos e executivos do grupo, a produção do principal produto produzido em Colatina, o porta-palete, vai mais do que dobrar quando todo o novo sistema estiver em operação: sairá das atuais 700 mil longarinas fabricadas por ano para 1,8 milhão de unidades.
Segundo Francisco Luis Bertolini Neto, diretor de Negócios do Grupo Bertolini, esta linha robotizada é uma das mais modernas do mundo, e a primeira a ser instalada neste modelo de longarina na América Latina. “Traremos maior produtividade e agilidade na entrega, além de melhorar a logística e reduzir custos internos da Bertolini Sistemas de Armazenagem. Nossa gestão focada em tecnologia fará a empresa dobrar sua produtividade”.
O Grupo Bertolini foi fundado, como uma metalúrgica, em 1969, em Bento Gonçalves. A Bertolini Sistemas de Armazenagem, especializada em soluções de logística interna, abriu as portas em 1984. A fábrica de Colatina está em operação desde 2014. São 27 mil m² de área construída e 450 funcionários. A Bertolini Sistemas de Armazenagem atende ao mercado nacional, com atuação em todos os estados do país, e também ao mercado internacional, em países que fazem parte do Mercosul (Argentina, Uruguai e Paraguai). 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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