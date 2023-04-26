Bertolini investe em robotização e vai dobrar produção em Colatina

Linha de produção da Bertolini Sistemas de Armazenagem, em Colatina Crédito: Leandro Araújo dos Santos / Divulgação Bertolini

A Bertolini Sistemas de Armazenagem, unidade do grupo do Rio Grande do Sul instalada em Colatina, está investindo forte em tecnologia e logística para ampliar a sua capacidade de produção no Noroeste do Espírito Santo. Um aporte de R$ 10 milhões foi feito para a implementação de seis robôs - quatro de solda e dois de manipulação - na linha de produção. O objetivo é ampliar a eficiência operacional, a segurança dos funcionários e reduzir gastos com transporte e energia elétrica.

Pelas contas dos técnicos e executivos do grupo, a produção do principal produto produzido em Colatina, o porta-palete, vai mais do que dobrar quando todo o novo sistema estiver em operação: sairá das atuais 700 mil longarinas fabricadas por ano para 1,8 milhão de unidades.

Segundo Francisco Luis Bertolini Neto, diretor de Negócios do Grupo Bertolini, esta linha robotizada é uma das mais modernas do mundo, e a primeira a ser instalada neste modelo de longarina na América Latina. “Traremos maior produtividade e agilidade na entrega, além de melhorar a logística e reduzir custos internos da Bertolini Sistemas de Armazenagem. Nossa gestão focada em tecnologia fará a empresa dobrar sua produtividade”.