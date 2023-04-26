Bertolini investe em robotização e vai dobrar produção em Colatina

Pelas contas dos técnicos e executivos do grupo, a produção do principal produto produzido em Colatina, o porta-palete, vai mais do que dobrar quando todo o novo sistema estiver em operação: sairá das atuais 700 mil longarinas fabricadas por ano para 1,8 milhão de unidades.
Segundo Francisco Luis Bertolini Neto, diretor de Negócios do Grupo Bertolini, esta linha robotizada é uma das mais modernas do mundo, e a primeira a ser instalada neste modelo de longarina na América Latina. “Traremos maior produtividade e agilidade na entrega, além de melhorar a logística e reduzir custos internos da Bertolini Sistemas de Armazenagem. Nossa gestão focada em tecnologia fará a empresa dobrar sua produtividade”.
O Grupo Bertolini foi fundado, como uma metalúrgica, em 1969, em Bento Gonçalves. A Bertolini Sistemas de Armazenagem, especializada em soluções de logística interna, abriu as portas em 1984. A fábrica de Colatina está em operação desde 2014. São 27 mil m² de área construída e 450 funcionários. A Bertolini Sistemas de Armazenagem atende ao mercado nacional, com atuação em todos os estados do país, e também ao mercado internacional, em países que fazem parte do Mercosul (Argentina, Uruguai e Paraguai).