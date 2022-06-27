Grupo Bertolini quer ampliar fábrica de Colatina

O grupo Bertolini, de Bento Gonçalves (RS), está inclinado a ampliar sua operação em Colatina
, Noroeste do Espírito Santo. Desde 2014 a empresa possui uma unidade na cidade com linhas para o segmento de armazenagem e cozinhas de aço. A ideia é expandir e diversificar a produção.
Nada ainda está sacramentado, mas o investimento não ficaria abaixo dos R$ 60 milhões ao longo de cinco anos. O aporte seria feito na mesma área onde hoje já funciona a linha da Bertolini, no bairro Santa Helena, às margens da BR 259.
Assim como para o Espírito Santo, o grupo tem planos de expansão para a filial de Pernambuco, que atende o Norte e Nordeste do Brasil. Os executivos da empresa estão definindo qual projeto atacam primeiro. As conversas com o governo do Espírito Santo já foram iniciadas.