Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Noroeste do ES

Grupo Bertolini quer ampliar fábrica de Colatina

Companhia do Rio Grande do Sul inaugurou fábrica no Noroeste em 2014, unidade capixaba fabrica cozinhas de aço e sistemas de armazenagem

Publicado em 27 de Junho de 2022 às 16:45

Públicado em 

27 jun 2022 às 16:45
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Centro logístico na Serra
Armazenagem é uma unidades de negócio do grupo Bertolini Crédito: Abdo Filho
O grupo Bertolini, de Bento Gonçalves (RS), está inclinado a ampliar sua operação em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. Desde 2014 a empresa possui uma unidade na cidade com linhas para o segmento de armazenagem e cozinhas de aço. A ideia é expandir e diversificar a produção.
Nada ainda está sacramentado, mas o investimento não ficaria abaixo dos R$ 60 milhões ao longo de cinco anos. O aporte seria feito na mesma área onde hoje já funciona a linha da Bertolini, no bairro Santa Helena, às margens da BR 259.
Assim como para o Espírito Santo, o grupo tem planos de expansão para a filial de Pernambuco, que atende o Norte e Nordeste do Brasil. Os executivos da empresa estão definindo qual projeto atacam primeiro. As conversas com o governo do Espírito Santo já foram iniciadas.

Veja Também

ArcelorMittal Tubarão está atrás de gás natural. E não acha

Fabricantes de autopeças do Sul querem investir no Espírito Santo

Com plano agressivo de expansão, Sipolatti anuncia mudança no comando

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Colatina Economia espírito santo Investimento ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Hipertensão: diagnóstico precoce e hábitos saudáveis fazem a diferença
Michael Jackson durante ensaio geral da turnê 'This Is It', em cena do filme de mesmo nome
Michael Jackson é acusado de abuso por família que o defendeu no passado
Caminhonete capota em acidente com carro na BR 101 em Viana
Caminhonete capota em acidente com carro na BR 101 em Viana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados