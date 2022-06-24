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Mercado automotivo

Fabricantes de autopeças do Sul querem investir no Espírito Santo

Todos são fornecedores da Marcopolo, montadora que possui fábrica em São Mateus. Vinda de empresas pode fortalecer nova cadeia produtiva no ES

Publicado em 24 de Junho de 2022 às 04:30

Públicado em 

24 jun 2022 às 04:30
Abdo Filho

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Abdo Filho

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Crédito: Carlos Alberto
Pelo menos nove fabricantes de vidro, borracha, ar-condicionado e demais peças para a fabricação de veículos estão em conversas com o governo do Estado para investirem no Espírito Santo. Todos são fornecedores da Marcopolo, que tem sede em Caxias do Sul (RS) e um parque fabril importante em São Mateus. A grande dor da Marcopolo em terras capixabas é a distância dos fornecedores, portanto, tem todo o interesse que essas empresas venham para cá, sem dúvida um fator importante na tomada de decisão dos empresários.
O Rio Grande do Sul tem larga tradição na fabricação de autopeças, já que a indústria automotiva é antiga por lá. O Espírito Santo, por sua vez, está engatinhando no processo. A Marcopolo tem um programa para incentivar o investimento de empresários capixabas, que têm tradição no setor metalmecânico, na área de autopeças. A chegada de fornecedores tradicionais de fora daria muita robustez à cadeia.
"Todos se mostraram interessados. Lá mesmo, por iniciativa nossa, propusemos conversas individualizadas. Semana que vem iniciaremos os contatos para entender a operação de cada um", explicou Ricardo Pessanha, secretário estadual de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico, que foi ao Rio Grande do Sul visitar as empresas junto com outros integrantes do governo.
"Estamos avançando na nossa produção em São Mateus, mas temos dificuldades com parceiros e fornecedores, a logística para trazer peças para cá é complicada. Nossa estratégia está sendo internalizar o máximo possível, mas não dá para fazer tudo. A intenção é substituir os fornecedores de fora por parceiros locais. Estamos trabalhando para isso", explicou José Antonio Valiati, diretor Institucional da Marcopolo, em entrevista concedida em maio para a coluna.
A companhia tem a expectativa de chegar à capacidade máxima de produção em São Mateus, 20 ônibus por dia, algo que nunca aconteceu, até o final de 2022. Hoje, são fabricadas 16 unidades por dia. A Marcopolo já avalia uma ampliação do parque fabril em São Mateus, mas antes vai aguardar a consistência da retomada.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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