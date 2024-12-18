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Sociedade

Dia Internacional do Imigrante: um olhar para o presente e o futuro

Em 2024, o tema da imigração ganhou destaque ainda maior no contexto do Brasil e, especialmente, do Espírito Santo. Neste ano, foram celebrados os 150 anos de imigração italiana

Publicado em 17 de Dezembro de 2024 às 23:00

Públicado em 

17 dez 2024 às 23:00
Pablo Lira

Colunista

Pablo Lira

No dia 18 de dezembro celebramos o Dia Internacional do Imigrante. Essa comemoração foi estabelecida em 2000 pela Organização das Nações Unidas (ONU).
Em 2024, o tema da imigração ganhou destaque ainda maior no contexto do Brasil e, especialmente, do Espírito Santo. Neste ano, foram celebrados os 150 anos de imigração italiana. Esta é uma oportunidade não apenas para rememorar as histórias de resiliência e contribuições culturais, econômicas e sociais dos imigrantes, mas também para refletir sobre os desafios e as potencialidades da imigração nos dias de hoje.
Um exemplo ilustrativo desses movimentos populacionais foi a chegada dos italianos ao Brasil a partir de 1874, passando a marcar a nossa identidade, que também é formada pelas riquezas dos povos indígenas, quilombolas, portugueses e outros imigrantes. No Espírito Santo, a presença italiana foi particularmente intensa. As terras capixabas receberam milhares de famílias que buscavam escapar das dificuldades na Itália e construir um futuro promissor.
Rampa do Caravaggio e Casa Lambert, Santa Teresa
Rampa do Caravaggio e Casa Lambert, Santa Teresa Crédito: Giovana Duarte e Hériklis Douglas
Em Santa Teresa, a primeira colônia italiana oficialmente estabelecida no Brasil, e tantos outros municípios do interior, esses imigrantes transformaram a paisagem com seus saberes agrícolas e uma relação peculiar com a terra. Trouxeram também tradições culturais que hoje são parte essencial da identidade capixaba, como a arquitetura, a culinária e as festas típicas.
Ao longo dos anos, os descendentes de italianos consolidaram-se como importantes atores no desenvolvimento do Espírito Santo. Setores como a agricultura, em especial a cafeicultura, devem muito às técnicas e à dedicação dos imigrantes italianos e seus descendentes. O espírito de trabalho e perseverança que trouxeram moldou o estado como o conhecemos hoje.
Mas, mais do que olhar para o passado, este Dia Internacional do Imigrante também nos convoca a pensar sobre o presente e o futuro. A imigração continua sendo um tema urgente e multifacetado. No Brasil contemporâneo, imigrantes europeus, refugiados da Venezuela e trabalhadores de outras nações continuam chegando em busca de oportunidades.

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Essa dinâmica reafirma a importância de políticas públicas eficazes para integrar e valorizar os imigrantes. Além disso, resgata a lição histórica de que a diversidade enriquece e fortalece a sociedade. Assim como os italianos e outros imigrantes do século XIX ajudaram a construir o Brasil e Espírito Santo, os novos imigrantes trazem hoje sua força de trabalho, cultura e sonhos, contribuindo para um país e estado cada vez mais plurais e dinâmicos.
Em 2024, as comemorações dos 150 anos da imigração italiana nos convidaram a honrar esse legado, mas também a reafirmar nosso compromisso com a acolhida e a inclusão. Esse 18 de dezembro é uma data para celebrar o passado, mas, sobretudo, para vislumbrar um futuro em que os valores de solidariedade e diversidade continuem guiando o Brasil e Espírito Santo.

Pablo Lira

Pos-Doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo (Ufes), pesquisador do IJSN e professor da Universidade Vila Velha (UVV). Escreve as quartas

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