Dia Internacional do Imigrante: um olhar para o presente e o futuro

No dia 18 de dezembro celebramos o Dia Internacional do Imigrante. Essa comemoração foi estabelecida em 2000 pela Organização das Nações Unidas (ONU)

Em 2024, o tema da imigração ganhou destaque ainda maior no contexto do Brasil e, especialmente, do Espírito Santo. Neste ano, foram celebrados os 150 anos de imigração italiana . Esta é uma oportunidade não apenas para rememorar as histórias de resiliência e contribuições culturais, econômicas e sociais dos imigrantes, mas também para refletir sobre os desafios e as potencialidades da imigração nos dias de hoje.

Um exemplo ilustrativo desses movimentos populacionais foi a chegada dos italianos ao Brasil a partir de 1874, passando a marcar a nossa identidade, que também é formada pelas riquezas dos povos indígenas, quilombolas, portugueses e outros imigrantes. No Espírito Santo, a presença italiana foi particularmente intensa. As terras capixabas receberam milhares de famílias que buscavam escapar das dificuldades na Itália e construir um futuro promissor.

Rampa do Caravaggio e Casa Lambert, Santa Teresa Crédito: Giovana Duarte e Hériklis Douglas

Em Santa Teresa, a primeira colônia italiana oficialmente estabelecida no Brasil, e tantos outros municípios do interior, esses imigrantes transformaram a paisagem com seus saberes agrícolas e uma relação peculiar com a terra. Trouxeram também tradições culturais que hoje são parte essencial da identidade capixaba, como a arquitetura, a culinária e as festas típicas.

Ao longo dos anos, os descendentes de italianos consolidaram-se como importantes atores no desenvolvimento do Espírito Santo. Setores como a agricultura, em especial a cafeicultura, devem muito às técnicas e à dedicação dos imigrantes italianos e seus descendentes. O espírito de trabalho e perseverança que trouxeram moldou o estado como o conhecemos hoje.

Mas, mais do que olhar para o passado, este Dia Internacional do Imigrante também nos convoca a pensar sobre o presente e o futuro. A imigração continua sendo um tema urgente e multifacetado. No Brasil contemporâneo, imigrantes europeus, refugiados da Venezuela e trabalhadores de outras nações continuam chegando em busca de oportunidades.

Essa dinâmica reafirma a importância de políticas públicas eficazes para integrar e valorizar os imigrantes. Além disso, resgata a lição histórica de que a diversidade enriquece e fortalece a sociedade. Assim como os italianos e outros imigrantes do século XIX ajudaram a construir o Brasil e Espírito Santo, os novos imigrantes trazem hoje sua força de trabalho, cultura e sonhos, contribuindo para um país e estado cada vez mais plurais e dinâmicos.