Presidente da Câmara assume comando da Prefeitura de Presidente Kennedy

Eleito presidente da Câmara Municipal de Presidente Kennedy, nesta quarta-feira (1º), o vereador Fábio Feliciano de Oliveira (PSB), de 43 anos, será o prefeito interino da cidade do Litoral Sul do Espírito Santo. Aliado do ex-prefeito Dorlei Fontão (PSB), que teve a candidatura à reeleição indeferida pela Justiça Eleitoral, Júnior de Gromogol, como é conhecido, assume o comando do Executivo até a realização de uma eleição suplementar para a prefeitura, cuja data ainda será definida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES).
“Assumi a prefeitura. Espero que seja um mandato abençoado por Deus. Não pretendo fazer nenhuma mudança por agora. O mandato é interino”, disse Júnior de Gromogol em entrevista a A Gazeta.
A vacância do cargo na Prefeitura de Presidente Kennedy ocorreu depois que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) manteve o indeferimento da candidatura de Dorlei Fontão (PSB) à reeleição. Embora tenha recebido 55,4% dos votos no dia 6 de outubro, o prefeito, que comandou a cidade até terça-feira (31), teve a candidatura barrada porque a Justiça Eleitoral concluiu que ele estava buscando o terceiro mandato consecutivo como prefeito, o que é proibido por lei. O socialista assumiu o cargo pela primeira vez em 2019, enquanto vice-prefeito de Amanda Quinta – mandatária afastada –, e, depois, se reelegeu em 2020.
Como Dorlei recebeu mais de 50% dos votos válidos, não foi possível considerar o segundo candidato mais votado na disputa como prefeito eleito. Por isso, não houve chance de o candidato à prefeitura pelo União Brasil, Aluizio Corrêa, assumir o cargo. No entanto, ele e outros candidatos poderão concorrer novamente ao cargo de chefe do Executivo assim que forem marcadas as eleições suplementares.
Com a ida de Júnior de Gromogol para o comando da prefeitura, caberá ao vice Ulisses Barreto (PP) assumir a presidência da Câmara. Ao mesmo tempo, Gleis Peçanha, primeira suplente do PSB, assumirá uma cadeira como vereadora na Casa de Leis.