Presidente da Câmara assume comando da Prefeitura de Presidente Kennedy

Dorlei Fontão cumprimenta Júnior de Gromogol, que será o prefeito interino de Presidente Kennedy Crédito: Divulgação

“Assumi a prefeitura. Espero que seja um mandato abençoado por Deus. Não pretendo fazer nenhuma mudança por agora. O mandato é interino”, disse Júnior de Gromogol em entrevista a A Gazeta.

A vacância do cargo na Prefeitura de Presidente Kennedy ocorreu depois que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) manteve o indeferimento da candidatura de Dorlei Fontão (PSB) à reeleição. Embora tenha recebido 55,4% dos votos no dia 6 de outubro, o prefeito, que comandou a cidade até terça-feira (31), teve a candidatura barrada porque a Justiça Eleitoral concluiu que ele estava buscando o terceiro mandato consecutivo como prefeito, o que é proibido por lei. O socialista assumiu o cargo pela primeira vez em 2019, enquanto vice-prefeito de Amanda Quinta – mandatária afastada –, e, depois, se reelegeu em 2020.

Como Dorlei recebeu mais de 50% dos votos válidos, não foi possível considerar o segundo candidato mais votado na disputa como prefeito eleito. Por isso, não houve chance de o candidato à prefeitura pelo União Brasil, Aluizio Corrêa, assumir o cargo. No entanto, ele e outros candidatos poderão concorrer novamente ao cargo de chefe do Executivo assim que forem marcadas as eleições suplementares.