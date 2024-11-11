Quatro nomes ganham força na eleição para presidente da Câmara de Vila Velha

Câmara Municipal de Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

A Câmara de Vereadores de Vila Velha é mais um Legislativo municipal da Grande Vitória em que os parlamentares eleitos e reeleitos no pleito deste ano se movimentam em torno das articulações visando à escolha do nome que presidirá a Casa de Leis no biênio 2025/2026.

A Gazeta apurou com parlamentares que acompanham de perto os bastidores da disputa pelo comando do Legislativo canela-verde que quatro nomes são efetivamente cotados para o posto de presidente da Câmara de Vale destacar que a eleição da nova Mesa Diretora acontece apenas em 1º de janeiro do próximo ano, mesmo dia em que os 21 vereadores que saíram vitoriosos das eleições 2024 tomam posse no cargo. A reportagem deapurou com parlamentares que acompanham de perto os bastidores da disputa pelo comando do Legislativo canela-verde que quatro nomes são efetivamente cotados para o posto de presidente da Câmara de Vila Velha . Outros dois também são citados no cenário, mas com menos força.

Até agora, surgem no páreo os vereadores Ivan Carlini (Podemos), Joel Rangel (Podemos), Rogério Cardoso (Podemos) e Osvaldo Maturano (PRD), atual vice-presidente da Câmara. Também são ventilados os nomes de Léo Pindoba (Podemos) e de Patrícia Crizanto (PSB). O Podemos, partido do prefeito reeleito Arnaldinho Borgo , concentra o maior número de vereadores interessados em presidir a Casa de Leis. A legenda conta com três representantes entre os quatro potenciais candidatos apontados pelo mercado político.

Um vereador que transita entre dois grupos que se articulam na montagem de chapas para disputar a eleição da Mesa afirmou à reportagem que os vereadores Osvaldo Maturano e Rogério Cardoso são vistos como favoritos na corrida pela cadeira de chefe do Legislativo municipal. Na visão do parlamentar, são dois nomes com boa aceitação entre os demais integrantes da Câmara.

Your browser does not support the audio element. Quatro nomes ganham força na eleição para presidente da Câmara de Vila Velha

O veterano Ivan Carlini, eleito para seu 8º mandato como vereador de Vila Velha, por sua vez, apesar da força política e da relação estabelecida com o prefeito da cidade, estaria encontrando resistência para consolidar entre os colegas de parlamento a sua candidatura à presidência. Carlini foi presidente da Câmara de Vereadores por 12 anos, somando seus 28 anos de mandato, contabilizados até 2020, quando terminou as eleições daquele ano sem conseguir se reeleger.

"O Ivan é um nome que pode enfrentar críticas da sociedade por ter presidido a Casa por tantos anos. Há também um grupo de vereadores que não votaria nele de jeito nenhum", assevera um dos parlamentares ouvidos pela reportagem.

Joel Rangel é visto como um nome "excelente", ainda conforme o interlocutor, mas também teria dificuldade em convencer um número considerável de vereadores a lhe declararem apoio na disputa pelo cargo de presidente do Legislativo.

Apoio de deputado federal da base de Arnaldinho

Além de confirmar o cenário desenhado até agora nos bastidores da disputa pela presidência da Câmara de Vila Velha, um segundo parlamentar ouvido por A Gazeta trouxe a informação de que o deputado federal Victor Linhalis (Podemos), filho do vice-prefeito eleito, Cael Linhalis (PSB), seria um dos incentivadores e principal entusiasta da eleição de Osvaldo Maturano para a presidência do Legislativo canela-verde.

O discurso de Maturano, pelo menos por enquanto, vai de encontro aos bastidores e ao que especula o mercado político. Na quinta-feira (7), ao conversar com a reportagem especificamente sobre a eleição da Mesa Diretora, o vereador do Podemos sustentou não ser candidato a presidente da Casa de Leis. Ele atribuiu seu nome entre os principais cotados para o cargo ao fato de ser "um parlamentar experiente e amigo do prefeito".

"Meu nome às vezes é citado pelo fato de ser o vice-presidente, líder do governo (na Câmara de Vereadores) e amigo do prefeito. Há muita especulação, mas não coloquei meu nome hora nenhuma", pontuou Maturano.

Vereadora investe em conversas com prefeito e partido

A vereadora Patrícia Crizanto, por outro lado, falou abertamente sobre o interesse em se tornar a primeira mulher a presidir a Câmara de Vereadores de Vila Velha. A socialista defende que tem experiência suficiente para se consolidar no cargo, principalmente por já ter sido vice-presidente do Legislativo municipal.