Deputados do ES querem ir aos EUA para posse de Donald Trump

Presidente eleito dos EUA, Donald Trump Crédito: Shealah Craighead/White House

As informações são do jornal Estadão. Três deputados federais do Espírito Santo devem integrar uma comitiva para a posse de Donald Trump, eleito presidente dos Estados Unidos, na última quarta-feira (6). Evair de Melo (PP), Gilvan da Federal (PL) e Messias Donato (Republicanos) integram a lista de 35 parlamentares da Câmara que confirmaram presença no evento.

No grupo interessado em ir à festa, prevista para 20 de janeiro de 2025, a maioria é de oposição ao presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva. Serão 26 deputados do PL, quatro da União Brasil, dois do Podemos, dois do PP e um do Republicanos.

Messias Donato, Evair de Melo e Gilvan da Federal planejam participar da posse de Trump Crédito: Reprodução

Veja abaixo a lista confirmada e divulgada pelo Estadão:

Gustavo Gayer (PL-GO) Paulo Bilynskyj (PL-SP) Zé Trovão (PL-SC) Capitão Alden (PL-BA) Fernando Máximo (União-RO) Mayra Pinheiro (PL-CE) Giovani Cherini (PL-RS) Cristiane Lopes (União-RO) Coronel Ulysses (União-AC) Daniela Reinehr (PL-SC) Rodolfo Nogueira (PL-MS) Delegado Caveira (PL-PA) Dayany Bittencourt (União-CE) Coronel Fernanda (PL-MT) Fernando Rodolfo (PL-PE) Cabo Gilberto Silva (PL-PB) Coronel Meira (PL-PE) Marcelo Moraes (PL-RS) Coronel Chrisóstomo (PL-RO) Carla Zambelli (PL-SP) Pastor Marco Feliciano (PL-SP) Vermelho Maria (PL-PR) Silvia Waiãpi (PL-AP) José Medeiros (PL-MT) Daniel José (Podemos-SP) Pedro Lupion (PP-PR) Maurício Marcon (Podemos-RS) Gilvan da Federal (PL-ES) Evair de Melo (PP-ES) Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) Messias Donato (Republicanos-ES) Sargento Gonçalves (PL-RN) Capitão Alberto Neto (PL-AM) Eduardo Bolsonaro (PL-SP) Bia Kicis (PL-DF)

Trump governará os Estados Unidos pela segunda vez. Ele presidiu o país pela primeira vez entre 2017 e 2021. O político norte-americano tem a simpatia de políticos brasileiros alinhados às pautas conservadoras defendidas principalmente pela extrema direita e por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).