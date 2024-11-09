Deputados do ES querem ir aos EUA para posse de Donald Trump

Três deputados federais do Espírito Santo devem integrar uma comitiva para a posse de Donald Trump, eleito presidente dos Estados Unidos, na última quarta-feira (6). Evair de Melo (PP), Gilvan da Federal (PL) e Messias Donato (Republicanos) integram a lista de 35 parlamentares da Câmara que confirmaram presença no evento. As informações são do jornal Estadão.
No grupo interessado em ir à festa, prevista para 20 de janeiro de 2025, a maioria é de oposição ao presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva. Serão 26 deputados do PL, quatro da União Brasil, dois do Podemos, dois do PP e um do Republicanos.
Veja abaixo a lista confirmada e divulgada pelo Estadão:
- Gustavo Gayer (PL-GO)
- Paulo Bilynskyj (PL-SP)
- Zé Trovão (PL-SC)
- Capitão Alden (PL-BA)
- Fernando Máximo (União-RO)
- Mayra Pinheiro (PL-CE)
- Giovani Cherini (PL-RS)
- Cristiane Lopes (União-RO)
- Coronel Ulysses (União-AC)
- Daniela Reinehr (PL-SC)
- Rodolfo Nogueira (PL-MS)
- Delegado Caveira (PL-PA)
- Dayany Bittencourt (União-CE)
- Coronel Fernanda (PL-MT)
- Fernando Rodolfo (PL-PE)
- Cabo Gilberto Silva (PL-PB)
- Coronel Meira (PL-PE)
- Marcelo Moraes (PL-RS)
- Coronel Chrisóstomo (PL-RO)
- Carla Zambelli (PL-SP)
- Pastor Marco Feliciano (PL-SP)
- Vermelho Maria (PL-PR)
- Silvia Waiãpi (PL-AP)
- José Medeiros (PL-MT)
- Daniel José (Podemos-SP)
- Pedro Lupion (PP-PR)
- Maurício Marcon (Podemos-RS)
- Gilvan da Federal (PL-ES)
- Evair de Melo (PP-ES)
- Sóstenes Cavalcante (PL-RJ)
- Messias Donato (Republicanos-ES)
- Sargento Gonçalves (PL-RN)
- Capitão Alberto Neto (PL-AM)
- Eduardo Bolsonaro (PL-SP)
- Bia Kicis (PL-DF)
Trump governará os Estados Unidos pela segunda vez. Ele presidiu o país pela primeira vez entre 2017 e 2021. O político norte-americano tem a simpatia de políticos brasileiros alinhados às pautas conservadoras defendidas principalmente pela extrema direita e por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
A reportagem procurou os parlamentares capixabas que constam da lista da comitiva para mais detalhes sobre a ida aos Estados Unidos. Via assessoria, Messias Donato confirmou que pretende estar na solenidade. Até o fechamento deste texto, não houve retorno de Evair de Melo e nem do Gilvan da Federal.