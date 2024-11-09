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Políticos capixabas

Deputados do ES querem ir aos EUA para posse de Donald Trump

Três parlamentares capixabas integram lista de comitiva para a posse do novo presidente dos Estados Unidos

Publicado em 09 de Novembro de 2024 às 18:35

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

09 nov 2024 às 18:35
Presidente dos EUA, Donald Trump
Presidente eleito dos EUA, Donald Trump Crédito: Shealah Craighead/White House
Três deputados federais do Espírito Santo devem integrar uma comitiva para a posse de Donald Trump, eleito presidente dos Estados Unidos, na última quarta-feira (6). Evair de Melo (PP), Gilvan da Federal (PL) e Messias Donato (Republicanos) integram a lista de 35 parlamentares da Câmara que confirmaram presença no evento. As informações são do jornal Estadão.
No grupo interessado em ir à festa, prevista para 20 de janeiro de 2025, a maioria é de oposição ao presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva. Serão 26 deputados do PL, quatro da União Brasil, dois do Podemos, dois do PP e um do Republicanos.
Nomes de capixabas estão em lista com mais de trinta deputados que pretendem prestigiar cerimônia de posse de Trump, em janeiro
Messias Donato, Evair de Melo e Gilvan da Federal planejam participar da posse de Trump Crédito: Reprodução
Veja abaixo a lista confirmada e divulgada pelo Estadão:
  1. Gustavo Gayer (PL-GO)
  2. Paulo Bilynskyj (PL-SP)
  3. Zé Trovão (PL-SC)
  4. Capitão Alden (PL-BA)
  5. Fernando Máximo (União-RO)
  6. Mayra Pinheiro (PL-CE)
  7. Giovani Cherini (PL-RS)
  8. Cristiane Lopes (União-RO)
  9. Coronel Ulysses (União-AC)
  10. Daniela Reinehr (PL-SC)
  11. Rodolfo Nogueira (PL-MS)
  12. Delegado Caveira (PL-PA)
  13. Dayany Bittencourt (União-CE)
  14. Coronel Fernanda (PL-MT)
  15. Fernando Rodolfo (PL-PE)
  16. Cabo Gilberto Silva (PL-PB)
  17. Coronel Meira (PL-PE)
  18. Marcelo Moraes (PL-RS)
  19. Coronel Chrisóstomo (PL-RO)
  20. Carla Zambelli (PL-SP)
  21. Pastor Marco Feliciano (PL-SP)
  22. Vermelho Maria (PL-PR)
  23. Silvia Waiãpi (PL-AP)
  24. José Medeiros (PL-MT)
  25. Daniel José (Podemos-SP)
  26. Pedro Lupion (PP-PR)
  27. Maurício Marcon (Podemos-RS)
  28. Gilvan da Federal (PL-ES)
  29. Evair de Melo (PP-ES)
  30. Sóstenes Cavalcante (PL-RJ)
  31. Messias Donato (Republicanos-ES)
  32. Sargento Gonçalves (PL-RN)
  33. Capitão Alberto Neto (PL-AM)
  34. Eduardo Bolsonaro (PL-SP)
  35. Bia Kicis (PL-DF)
Trump governará os Estados Unidos pela segunda vez. Ele presidiu o país pela primeira vez entre 2017 e 2021. O político norte-americano tem a simpatia de políticos brasileiros alinhados às pautas conservadoras defendidas principalmente pela extrema direita e por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
A reportagem procurou os parlamentares capixabas que constam da lista da comitiva para mais detalhes sobre a ida aos Estados Unidos. Via assessoria, Messias Donato confirmou que pretende estar na solenidade. Até o fechamento deste texto, não houve retorno de Evair de Melo e nem do Gilvan da Federal.

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