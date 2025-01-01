Eleição reconduz Lelo Couto à presidência da Câmara em Cariacica

A eleição da nova Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Cariacica ocorreu por meio de chapa única, também conhecida como chapa de consenso, nesta quarta-feira (1º). O atual presidente do Legislativo cariaciquense, o vereador Lelo Couto (MDB), foi reconduzido ao cargo visando ao biênio 2025/2026, confirmando um cenário que A Gazeta já havia antecipado em novembro.
A Câmara de Cariacica conta com 19 parlamentares em sua estrutura. A chapa eleita nesta quarta (1º) para o comando da Casa de Leis ficou com a seguinte composição:
- Lelo Couto (MDB) - presidente
- Renato Machado (PSD) - vice-presidente;
- Flavio Preto (PSB) - 2º vice-presidente;
- Edgar do Esporte (União) - 1° secretário
- Paulo Foto (PP) - 2º secretário
- Jades Amorim (MDB) - 3º secretário
Logo após o resultado das eleições de 2024, o mercado político apontava uma possível disputa entre Lelo e Cesinha (PV), ex-presidente da Câmara, pelo comando da Mesa Diretora na nova legislatura. Mas Cesinha, na ocasião, endossou a reeleição do emedebista, partidário do prefeito reeleito, Euclério Sampaio (MDB).
Em solenidade realizada na manhã desta nesta quarta-feira (1º), em frente à prefeitura municipal, também tomaram posse o prefeito reeleito Euclério Sampaio e 19 vereadores para a legislatura 2025-2028.