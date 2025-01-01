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Legislativo municipal

Eleição reconduz Lelo Couto à presidência da Câmara em Cariacica

Eleição em chapa única manteve atual presidente do Legislativo cariaciquense no cargo. Outros cinco vereadores compõem a Mesa Diretora. Veja quem são
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

01 jan 2025 às 11:45

Publicado em 01 de Janeiro de 2025 às 11:45

Mesa diretora eleita em Cariacica para legislatura que começa em 2025
Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Cariacica eleita para mandato que começa em 2025 Crédito: Tiago Alencar
A eleição da nova Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Cariacica ocorreu por meio de chapa única, também conhecida como chapa de consenso, nesta quarta-feira (1º). O atual presidente do Legislativo cariaciquense, o vereador Lelo Couto (MDB), foi reconduzido ao cargo visando ao biênio 2025/2026, confirmando um cenário que A Gazeta já havia antecipado em novembro.
 A Câmara de Cariacica conta com 19 parlamentares em sua estrutura. A chapa eleita nesta quarta (1º) para o comando da Casa de Leis ficou com a seguinte composição:
  1. Lelo Couto (MDB) - presidente
  2. Renato Machado (PSD) - vice-presidente;
  3.  Flavio Preto (PSB) -  2º vice-presidente;
  4.  Edgar do Esporte (União) - 1° secretário 
  5.  Paulo Foto (PP) - 2º secretário
  6.  Jades Amorim (MDB) - 3º secretário
Logo após o resultado das eleições de 2024, o mercado político apontava uma possível disputa entre Lelo e Cesinha (PV), ex-presidente da Câmara, pelo comando da Mesa Diretora na nova legislatura. Mas Cesinha, na ocasião, endossou a reeleição do emedebista, partidário do prefeito reeleito, Euclério Sampaio (MDB).
Em solenidade realizada na manhã desta nesta quarta-feira (1º), em frente à prefeitura municipal, também tomaram posse o prefeito reeleito Euclério Sampaio e 19 vereadores para a legislatura 2025-2028.

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