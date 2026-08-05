Deterioradas a níveis sem precedentes, relações com EUA e Argentina inauguraram a diplomacia brasileira

A primeira embaixada propriamente dita do Brasil seria inaugurada muito tempo depois, já sob o regime republicano e no início do século 20. Novamente em Washington. Durante a gestão de José da Silva Paranhos Júnior (1845-1912), o Barão de Rio Branco, no ministério das Relações Exteriores, ele criou a instituição, em 1905, e designou como primeiro embaixador brasileiro nos Estados Unidos o diplomata, historiador e jurista Joaquim Nabuco (1849-1910). A escolha de Washington para a primeira embaixada — e não de Lisboa ou outra capital europeia — tinha um simbolismo: Rio Branco queria mostrar ao mundo que, no eixo geopolítico que se apresentava, era mais interessante ao Brasil se aliar a uma potência do mesmo continente do que olhar para o Velho Mundo.