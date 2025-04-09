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BBB 25

João Gabriel é eliminado no 14° Paredão do 'BBB 25'

Irmão gêmeo de João Pedro, o goiano foi eliminado em seu primeiro Paredão
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 09 de Abril de 2025 às 08:41

João Gabriel foi o 16º eliminado do BBB 25
João Gabriel foi o 16º eliminado do BBB 25 Foto: Reprodução Globoplay Crédito: Reprodução/Globoplay
Na reta final do BBB 25, João Gabriel foi eliminado na noite desta terça-feira, 8. Este foi seu primeiro Paredão e ele teve 51,95% dos votos. Diego Hypolito, em seu 5º Paredão, teve 45,76% dos votos e Vitória Strada, que enfrentou a berlinda pela 4ª vez, teve apenas 2,29%. Este foi 14º Paredão do reality, que entrou no modo turbo e chega ao fim em duas semanas. Ao todo, foram 47.194.466 votos.
Em seu discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt começou perguntando se se tratava de uma revanche. Isso porque Daniele Hypolito, eliminada no último domingo, 6, disputou berlinda com João Pedro, irmão gêmeo de João Gabriel. E foi justamente o que aconteceu: dois dias depois de ver sua irmã eliminada por João Pedro, Diego eliminou João Gabriel.
Tadeu ressaltou a amizade de Diego e Vitória, que trouxe mais leveza para os "dois bobos", como o apresentador se referiu a eles - no melhor dos sentidos, tratou de emendar. "Por que o voto popular quebraria isso", ele questionou.
João Gabriel é consolado por Maike e Vinicius após o anúncio da eliminação no BBB 25 nesta terça, 8
João Gabriel é consolado por Maike e Vinicius após o anúncio da eliminação no BBB 25 nesta terça, 8 Crédito: Reprodução/Globoplay
Sobre João Gabriel, de 22 anos, Tadeu disse que ele é "engraçado, inquieto, competitivo". E bom de prova: foi o primeiro líder individual do BBB e três vezes anjo. "O currículo impressiona, mas o maior talento dos gêmeos é nas relações. Eles passaram longe do Paredão como nenhum outro jogador."
Na formação do último domingo, 6, Diego foi indicado pelo líder Maike e João Gabriel e Vitória foram os mais votados pela casa. Ainda no domingo, Daniele Hypolito foi eliminada, desfazendo a dupla com Diego. Agora ainda restam na casa duas duplas que iniciaram o programa juntos: João Pedro e João Gabriel e Delma e Guilherme.

Quem já saiu do BBB 25?

  • Arleane e Marcelo
  • Edilberto e Raissa
  • Giovanna
  • Gabriel
  • Mateus
  • Diogo Almeida
  • Camilla
  • Thamiris
  • Gracyanne Barbosa
  • Aline
  • Eva
  • Daniele Hypolito
  • João Gabriel

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