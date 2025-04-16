BBB 25: João Pedro vence Prova do Líder 'nos ares'

João Pedro sobrevoa a casa do BBB 25 na Prova do Líder Crédito: Reprodução/Globo

João Pedro venceu a terceira Prova do Líder seguida no BBB 25 nesta terça-feira (15), após a eliminação de Joselma. Desta vez, a disputa é foi ares. Os participantes ficam pendurados por um guindaste e precisaram lançar objetos no chão da casa.

Diego ficou em último lugar e está no Paredão. Renata está no VIP.

Diego foi o primeiro a lançar. O ex-ginasta e artistas circense ficou bastante apreensivo, assim como Renata, a competidora seguinte.