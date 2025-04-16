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BBB 25

BBB 25: João Pedro vence Prova do Líder 'nos ares'

Brothers lançaram objetos pendurados em guindaste a 20 metros do chão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Abril de 2025 às 08:17

João Pedro sobrevoa a casa do BBB 25 na Prova do Líder
João Pedro sobrevoa a casa do BBB 25 na Prova do Líder Crédito: Reprodução/Globo
João Pedro venceu a terceira Prova do Líder seguida no BBB 25 nesta terça-feira (15), após a eliminação de Joselma. Desta vez, a disputa é foi ares. Os participantes ficam pendurados por um guindaste e precisaram lançar objetos no chão da casa.
Diego ficou em último lugar e está no Paredão. Renata está no VIP.
Diego foi o primeiro a lançar. O ex-ginasta e artistas circense ficou bastante apreensivo, assim como Renata, a competidora seguinte.
João Pedro, por sua vez, estava animado e se divertindo durante o "voo", obtendo a pontuação máxima. Guilherme arremessou com tranquilidade, mas não ultrapassou o gêmeo. Vitória também ficou nervosa e seu lançamento garantiu mais uma liderança de João.

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