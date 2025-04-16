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Política

Ximbinha anuncia início de carreira política

Ex-marido de Joelma anunciou sua filiação ao partido União Brasil
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Abril de 2025 às 15:22

Ximbinha anuncia filiação ao partido União Brasil
Ximbinha anuncia filiação ao partido União Brasil Crédito: Reprodução/Instagram/@ximbinhaoficiall
Ximbinha, 51, compartilhou nas redes sociais que se filiou a um partido político. Ex-marido de Joelma, o guitarrista anunciou sua filiação ao partido União Brasil.
"É com grande alegria que anuncio minha filiação ao partido União Brasil, e muito lisonjeado pelo convite feito pelo nosso Ministro do Turismo do Brasil, Celso Sabino", escreveu.
O artista ainda celebrou o início de sua carreira política. "É uma honra e uma felicidade imensa agora fazer parte do Partido União Brasil", finalizou na publicação feita no Instagram.
O encontro com o Ministro do Turismo ocorreu no diretório da legenda no Pará. Até o momento, não está claro se Ximbinha disputará algum cargo nas eleições de 2026.

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