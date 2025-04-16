Ximbinha anuncia início de carreira política

Ximbinha anuncia filiação ao partido União Brasil Crédito: Reprodução/Instagram/@ximbinhaoficiall

Ximbinha, 51, compartilhou nas redes sociais que se filiou a um partido político. Ex-marido de Joelma, o guitarrista anunciou sua filiação ao partido União Brasil.

"É com grande alegria que anuncio minha filiação ao partido União Brasil, e muito lisonjeado pelo convite feito pelo nosso Ministro do Turismo do Brasil, Celso Sabino", escreveu.

O artista ainda celebrou o início de sua carreira política. "É uma honra e uma felicidade imensa agora fazer parte do Partido União Brasil", finalizou na publicação feita no Instagram.