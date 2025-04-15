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Televisão

'Dona de Mim' terá concurso que escolherá canção inédita para a novela

Anúncio foi feito pela TV Globo nesta terça-feira (15); música será escolhida pelo público em votação que começa em junho
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Abril de 2025 às 18:34

Na tarde de terça-feira (15), Globo abriu um concurso que escolherá uma canção inédita para a novela "Dona de Mim".
Em uma parceria inédita entre a Central Única das Favelas (CUFA), F Records e Sony Music Publishing, a TV Globo lança um concurso para escolher uma música inédita e autoral para "Dona de Mim", próxima novela das sete, com estreia marcada para o dia 28. A iniciativa tem abrangência nacional, e os interessados devem enviar suas criações até o dia 20 de maio.
Na primeira fase, uma curadoria especializada selecionará cerca de 20 músicas, que serão editadas pela Sony Music. Destas, cinco finalistas seguem para votação popular a partir do dia 10 de junho.
A música vencedora será anunciada em 20 de junho, escolhida pelo público, e será incorporada à trilha sonora da novela. Mais informações sobre a iniciativa estão no site CUFA, onde podem ser feitas as inscrições. 
As cenas de 'Dona de Mim' serão embaladas por diversos estilos musicais, do piseiro à MPB, destacando também os ritmos que nascem na favela e vão para o asfalto. Um dos principais núcleos da trama apresenta o universo das batalhas de rima, em que o rap e o trap fazem parte do dia a dia dos personagens.
Com previsão de estreia para 28 de abril, "Dona de Mim" é uma novela criada por Rosane Svartman, escrita com Carolina Santos, Jaqueline Vargas, Juan Jullian, Mário Viana, Michel Carvalho e Renata Sofia. A obra tem direção artística de Allan Fiterman, direção geral de Pedro Brenelli e produção de Mariana Pinheiro.

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