Favorita

Enquete de HZ aponta Renata como campeã do BBB 25; veja porcentagem

Com votação apertada, a sister foi a mais cotada para levar o prêmio de R$ 2,72 milhões nesta terça-feira (22)

O Big Brother Brasil 25 chega à sua grande final nesta terça-feira (22), com três participantes ainda na disputa pelo cobiçado prêmio de R$ 2,72 milhões: Guilherme, João Pedro e Renata. Mas, fora da casa mais vigiada do país, o público já tem seu favorito - ou melhor, favorita. >

Pelo menos é o que aponta a enquete realizada por HZ, que contou com mais de 11 mil votos. A pesquisa mediu a preferência dos leitores em relação ao vencedor do reality. Com 47,78% (5.611) dos votos, Renata aparece como a favorita do público, sendo uma vantagem pequena sobre o segundo colocado, Guilherme, com 46,79% (5.495) dos votos.>