Banda Blitz e Humberto e Ronaldo agitam festa gratuita de Santa Leopoldina

A charmosa Santa Leopoldina, na região serrana do Espírito Santo, está em clima de celebração pelos seus 138 anos de emancipação política. E a programação segue animada até domingo (27), com destaque para o show nacional da Banda Blitz, que promete agitar o Pátio de Festas nesta sexta-feira (25), às 23h. E o melhor: com entrada gratuita.
A celebração promete atrair moradores e visitantes com uma mistura de tradição, cultura e música de qualidade no centro histórico da cidade. Além da banda Blitz - ícone do rock brasileiro dos anos 1980 -, o evento terá show da dupla sertaneja Humberto e Ronaldo. Também sobem ao palco nomes consagrados do cenário capixaba como a banda Casaca, o cantor Léo Lima e a animada Rock Beats.
Mas nem só de música vive a festa. A programação inclui sessão solene com entrega de títulos de cidadão leopoldinense, desfile histórico-cultural, apresentações de grupos artísticos, festival de concertina e exposição de produtos agrícolas e artesanais - valorizando os talentos e a identidade local.
Confira a programação completa
- Sexta-feira (25)
- 18h: Abertura oficial e da exposição agrícola e artesanal
- 18h30: Show com Ivan e Valmir
- 20h: Show com Maurício Paes
- 21h30: Show com Alma di Vanera
- 23h: Show nacional com a Banda Blitz
- 0h30: Show com Banda Aka
- Sábado (26)
- 18h: Show com Isys Narla
- 19h30: Show com Léo Lima
- 21h: Show com Banda Casaca
- 22h30: Show nacional com Banda Rock Beats
- 0h: Show com Blacksete
- Domingo (27)
- 7h: Desfile Histórico-Cultural
- 10h: Apresentações culturais
- 12h: Festival de Concertina com Rogerinho da Concertina
- 16h30: Show infantil com Grupo Estripulia
- 18h30: Show com Luiz Paulo Forrozão
- 20h: Show nacional com Humberto e Ronaldo
- 21h30: Show com Emerson Tesch
- 23h: Show com Engate do Forró