Home
>
Polícia
>
Ataque a tiros deixa quatro feridos, incluindo criança de 2 anos, em Vitória

Ataque a tiros deixa quatro feridos, incluindo criança de 2 anos, em Vitória

O crime, cometido por homens encapuzados, teria relação com disputa entre facções no Morro do Quadro

Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 09:05

Quatro pessoas foram baleadas durante um ataque a tiros no fim da tarde de domingo (4), no Morro do Quadro, em Vitória. Entre as vítimas estão uma criança de 2 anos, uma adolescente de 13 e dois jovens, de 20 e 23 anos. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, por volta das 17h a corporação foi acionada após relatos de diversos disparos de arma de fogo na região.

Recomendado para você

Colisão frontal ocorreu na noite de domingo (4); pista ficou totalmente interditada por cerca de três horas

Casal morre em acidente entre moto e veículo da EDP na BR 101, em Sooretama

O crime, cometido por homens encapuzados, teria relação com disputa entre facções no Morro do Quadro

Ataque a tiros deixa quatro feridos, incluindo criança de 2 anos, em Vitória

Vítima sofreu traumatismo craniano. Suspeito foi autuado por lesão corporal grave e encaminhado ao sistema prisional. Caso aconteceu no sábado (3)

Confusão em show no ES termina com homem ferido na cabeça; agressor foi preso

Conforme testemunhas, três homens encapuzados, armados com duas pistolas, desembarcaram de um veículo de cor preta e seguiram para uma rua com o objetivo de ocupar o território de uma facção rival. Ainda de acordo com os relatos, os suspeitos — que teriam sido reconhecidos por moradores — possuem envolvimento com o tráfico de drogas na região do Morro do Cabral.

Mais de 30 disparos foram efetuados no local. A criança e a adolescente foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG), em Bento Ferreira, na Capital. De acordo com o boletim, elas não correm risco de morte.

O jovem de 23 anos foi atingido por seis disparos, nas costas e nas pernas, e não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde. Testemunhas afirmam que ele seria o alvo do ataque. Já o outro jovem, de 20 anos, foi baleado no braço.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais