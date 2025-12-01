Homem é morto a tiros no meio da rua no Morro do Quadro, em Vitória

Um homem em situação de rua, de 46 anos, foi morto a tiros no Morro do Quadro, em Vitória , na manhã desta segunda-feira (1º). Testemunhas revelaram à Polícia Militar que pelo menos três suspeitos chegaram ao local, a pé, e dispararam na direção da vítima, fugindo em seguida. O caso aconteceu à luz do dia, próximo a uma unidade de saúde.

Ainda segundo relato de testemunhas, o homem morto, que não teve o nome divulgado, seria usuário de drogas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) chegou a ser acionado e foi ao local, mas, segundo a PM, a vítima não resistiu. Questionada sobre o funcionamento da unidade da saúde, a Prefeitura de Vitória disse que o atendimento não sofreu alterações. O caso será investigado pela Polícia Civil.