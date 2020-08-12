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Pedro Permuy

Eduardo Costa anuncia live no Espírito Santo: "Só música apaixonada"

Como já havia dito à coluna, sertanejo cumpriu promessa de fazer surpresa para os fãs capixabas; show virtual é às 20h desta quarta (12)

Públicado em 

12 ago 2020 às 12:16
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

O cantor Eduardo Costa
O cantor Eduardo Costa Crédito: Divulgação
Assim que chegou ao Espírito SantoEduardo Costa disse à coluna - que falou sobre sua vinda ao Estado em primeira mão - que faria uma surpresa para os capixabas. Tanto prometeu que, nesta quarta (12), anunciou que fará uma live direto da mansão em que está hospedado a partir das 20h pelo seu perfil do Instagram. 

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"Oh, meu povo e minha pova. Falei que ia fazer uma surpresa para vocês. É hoje! Hoje tem live aqui no meu Instagram às 20h. Só música apaixonada. Espero vocês", escreveu ele, no post da rede social de fotos. 
Na publicação, os fãs já ficaram em polvorosa. "Então 'é nós' hoje!", escreveu um fã. Outra comentou: "Maravilhoso! Rasta o chifre no chão". "Bem no dia do meu aniversário, celebrou outra internauta. 

ES VISTO DE CIMA

Nesta terça (11), o sertanejo compartilhou em seus stories vídeos em que surge sobrevoando o Espírito Santo de helicóptero. Sem falar o motivo do sobrevoo, em seguida o artista apareceu desejando boa noite aos fãs e finalizou o dia de aparições nas redes sociais. 

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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