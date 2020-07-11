Curtindo "Hora do Furacão"? Veja mais programas de reforma famosos Crédito: Reprodução/Divulgação/Montagem A GAZETA

Se você pensa em redecorar sua casa ou até mesmo quer aprender sobre o mundo décor, o quadro da ex-BBB será de boa ajuda. Mas se você é dos fissurados por reformas e quer embarcar de vez na febre da revitalização de espaços - a ponto de não querer esperar todo sábado - o Divirta-se resolveu fazer uma lista com os programas, séries e canais na internet que mais fazem sucesso em torno do assunto. Confira!

EM BUSCA DA CASA PERFEITA (DISCOVERY HOME & HEALTH)

O programa é considerado um dos primeiros do gênero a estrearem na TV. Depois de visitarem três imóveis previamente escolhidos, os participantes têm que decidir com qual dos empreedimentos vão ficar. Além disso, após a decisão, têm que ter em mente a reforma ou mudanças que pretendem fazer no novo lar.

MAIS COR, POR FAVOR (GNT)

Especializada em decoração, Thalita Carvalho é quem comanda o programa, que mostra recuperação de móveis e outros objetos do décor para inspirar os espectadores a realizarem trabalhos similares. A ideia é transformar ambientes sem gastar muito e propor a quem assiste à atração um momento de investimento próprio no imóvel. Episódios disponíveis também no Globoplay e GlobosatPlay.

IRMÃOS À OBRA (DISCOVERY HOME & HEALTH)

É apontado como o programa de reforma e decoração mais famoso da atualidade. Criada por emissora do Canadá, a atração envolve dois irmãos que participam do processo de mudança de uma família indo do planejamento do novo CEP até a pós-obra. Tudo isso é feito dentro do orçamento dado no início do programa e o sucesso, talvez, esteja justamente no ponto que é o tom de "vida real" que os apresentadores dão ao passo a passo.

ORDEM NA CASA COM MARIE KONDO (NETFLIX)

Autora do famoso livro "A Mágica da Arrumação", a personal organizer Marie Kondo comanda a série que ensina as pessoas o melhor jeito de manter tudo em ordem. Em oito episódios disponíveis, a guru revela como desapegar, criar nichos de organização e, tudo isso, usando seus célebres métodos que caíram na graça até de celebridades pelo Brasil afora.

A personal organizer Marie Kondo Crédito: Netflix/Cheiro de Livro/Reprodução

CASA BRASILEIRA (GNT)

O diretor Alberto Renault faz visitas pelo Brasil para mostrar projetos e ideias de arquitetos do país inteiro. Durante a apresentação, os respectivos moradores e usuários de cada instalação também falam dos melhores aspectos da arquitetura escolhida, bem como entregam aspectos que tornam cada construção caracteristicamente brasileira. Episódios disponíveis também no Globoplay e GlobosatPlay.

Cena da série Casa Brasileira, de decoração e reforma, do Globoplay Crédito: Globoplay/Reprodução

DESENGAVETA (GNT)

Na atração, Fernanda Paes Leme visita closets e quartos de vestir de celebridades e faz cada um dos participantes desengavetar tudo aquilo que não tem mais utilidade. Além disso, os famosos acabam revelando os cantinhos da arrumação que mais gostam. Após a seleção dos desapegos, os itens são vendidos e o valor arrecadado é revertido para projetos sociais. Episódios disponíveis também no Globoplay e GlobosatPlay.

O programa Desengaveta, disponível no Globoplay, com a artista Fabiana Karla Crédito: Globoplay/Reprodução

DOMA ARQUITETURA (YOUTUBE)

Apresentado pela arquiteta Patrícia Pomerantzeff, o canal do YouTube exibe a rotina das obras. Durante o passo a passo, a profissional mostra dificuldades que podem surgir, dá dicas de como enfrentá-las e ainda entrega ao internauta sugestões de reformas que começam no projeto e vão até a escolha de detalhes finais dos revestimentos. A arquiteta, no fim, ainda mostra o resultado com direito a "antes e depois" dos locais.

ARQ.DOC (YOUTUBE)

A série documental ARQ.DOC mostra detalhes e discute projetos arquitetônicos do Brasil inteiro. Com 11 episódios disponíveis na plataforma online, a cada vídeo o produtor Augusto Custódio exibe a influência que cada construção recebeu e analisa as edificações explicando de forma didática aos internautas os pontos que levam àquela determinada obra.

AMAZING INTERIORS (NETFLIX)

Se você nunca entrou em um lugar e pensou "nossa, que decoração é essa?!", então deve assistir a esta série do streaming. Nela, decorações com as mais variadas inspirações são exibidas com um único detalhe: todos os ambientes são finamente projetados. De origem norte-americana, a espécie de documentário de décor também apresenta os proprietários de cada empreendimento falando e explicando sobre a construção.

DECORA (GNT)

Com episódios da 7ª à 11ª temporada disponíveis no Globoplay, o programa exibido pelo GNT tem o objetivo de promover reformas funcionais e criar uma decoração inspiradora. No geral, as obras acabam promovendo uma mudança total do panorama estético dos ambientes e servem de base para espectadores também elaborarem as próprias artes. Episódios disponíveis também no GlobosatPlay.

Cena de Decora, programa de decoração disponível no Globoplay Crédito: Globoplay/Reprodução

CASA GNT (YOUTUBE)