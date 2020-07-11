Curtindo 'Hora do Furacão'? Veja mais programas de reforma famosos

Gizelly Bicalho, a representante do Espírito Santo do "BBB 20", virou assunto mais comentando do Brasil na web na estreia de seu "Hora do Furacão: A Reforma", exibido na TV Gazeta, afiliada da TV Globo no Estado, no último sábado (4). No quadro que segue semanalmente na atração, a Furacão do reality da Globo exibe o passo a passo da obra que está fazendo em seu novo apartamento, em condomínio da Enseada do Suá, em Vitória.
Se você pensa em redecorar sua casa ou até mesmo quer aprender sobre o mundo décor, o quadro da ex-BBB será de boa ajuda. Mas se você é dos fissurados por reformas e quer embarcar de vez na febre da revitalização de espaços - a ponto de não querer esperar todo sábado - o Divirta-se resolveu fazer uma lista com os programas, séries e canais na internet que mais fazem sucesso em torno do assunto. Confira!
EM BUSCA DA CASA PERFEITA (DISCOVERY HOME & HEALTH)
O programa é considerado um dos primeiros do gênero a estrearem na TV. Depois de visitarem três imóveis previamente escolhidos, os participantes têm que decidir com qual dos empreedimentos vão ficar. Além disso, após a decisão, têm que ter em mente a reforma ou mudanças que pretendem fazer no novo lar.
MAIS COR, POR FAVOR (GNT)
Especializada em decoração, Thalita Carvalho é quem comanda o programa, que mostra recuperação de móveis e outros objetos do décor para inspirar os espectadores a realizarem trabalhos similares. A ideia é transformar ambientes sem gastar muito e propor a quem assiste à atração um momento de investimento próprio no imóvel. Episódios disponíveis também no Globoplay e GlobosatPlay.
IRMÃOS À OBRA (DISCOVERY HOME & HEALTH)
É apontado como o programa de reforma e decoração mais famoso da atualidade. Criada por emissora do Canadá, a atração envolve dois irmãos que participam do processo de mudança de uma família indo do planejamento do novo CEP até a pós-obra. Tudo isso é feito dentro do orçamento dado no início do programa e o sucesso, talvez, esteja justamente no ponto que é o tom de "vida real" que os apresentadores dão ao passo a passo.
ORDEM NA CASA COM MARIE KONDO (NETFLIX)
Autora do famoso livro "A Mágica da Arrumação", a personal organizer Marie Kondo comanda a série que ensina as pessoas o melhor jeito de manter tudo em ordem. Em oito episódios disponíveis, a guru revela como desapegar, criar nichos de organização e, tudo isso, usando seus célebres métodos que caíram na graça até de celebridades pelo Brasil afora.
CASA BRASILEIRA (GNT)
O diretor Alberto Renault faz visitas pelo Brasil para mostrar projetos e ideias de arquitetos do país inteiro. Durante a apresentação, os respectivos moradores e usuários de cada instalação também falam dos melhores aspectos da arquitetura escolhida, bem como entregam aspectos que tornam cada construção caracteristicamente brasileira. Episódios disponíveis também no Globoplay e GlobosatPlay.
DESENGAVETA (GNT)
Na atração, Fernanda Paes Leme visita closets e quartos de vestir de celebridades e faz cada um dos participantes desengavetar tudo aquilo que não tem mais utilidade. Além disso, os famosos acabam revelando os cantinhos da arrumação que mais gostam. Após a seleção dos desapegos, os itens são vendidos e o valor arrecadado é revertido para projetos sociais. Episódios disponíveis também no Globoplay e GlobosatPlay.
DOMA ARQUITETURA (YOUTUBE)
Apresentado pela arquiteta Patrícia Pomerantzeff, o canal do YouTube exibe a rotina das obras. Durante o passo a passo, a profissional mostra dificuldades que podem surgir, dá dicas de como enfrentá-las e ainda entrega ao internauta sugestões de reformas que começam no projeto e vão até a escolha de detalhes finais dos revestimentos. A arquiteta, no fim, ainda mostra o resultado com direito a "antes e depois" dos locais.
ARQ.DOC (YOUTUBE)
A série documental ARQ.DOC mostra detalhes e discute projetos arquitetônicos do Brasil inteiro. Com 11 episódios disponíveis na plataforma online, a cada vídeo o produtor Augusto Custódio exibe a influência que cada construção recebeu e analisa as edificações explicando de forma didática aos internautas os pontos que levam àquela determinada obra.
AMAZING INTERIORS (NETFLIX)
Se você nunca entrou em um lugar e pensou "nossa, que decoração é essa?!", então deve assistir a esta série do streaming. Nela, decorações com as mais variadas inspirações são exibidas com um único detalhe: todos os ambientes são finamente projetados. De origem norte-americana, a espécie de documentário de décor também apresenta os proprietários de cada empreendimento falando e explicando sobre a construção.
DECORA (GNT)
Com episódios da 7ª à 11ª temporada disponíveis no Globoplay, o programa exibido pelo GNT tem o objetivo de promover reformas funcionais e criar uma decoração inspiradora. No geral, as obras acabam promovendo uma mudança total do panorama estético dos ambientes e servem de base para espectadores também elaborarem as próprias artes. Episódios disponíveis também no GlobosatPlay.
CASA GNT (YOUTUBE)
No canal Casa GNT você encontra os melhores vídeos de "faça você mesmo" (DIY), antes e depois de reformas, jardinagem, dicas de organização, decoração de ambientes, festinhas infantis e muito mais. E quem ensina tudo isso são as nossas estrelas de Casa & Decoração, como Maurício Arruda, Micaela Góes, Thalita Carvalho, Leila Bittencourt e Carol Costa. Então pode anotar: se você curte os programas "Decora", "Santa Ajuda", "Mais Cor, Por Favor", "Fazendo a Festa" e outros, vale dar uma conferida.