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Coroada

Quem é Maria Gabriela Lacerda, eleita Miss Universe Brasil 2025

Jovem piauiense vai representar o Brasil no concurso Miss Universo, que acontece em 21 de novembro na Tailândia.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Fevereiro de 2025 às 08:41

Maria Gabriela Lacerda, de 22 anos, foi eleita Miss Universe Brasil 2025 (antigo Miss Brasil) na noite de quinta-feira, 13, em cerimônia realizada em uma casa de eventos de Alphaville, na Grande São Paulo. A jovem piauiense vai representar o Brasil no concurso Miss Universo, que acontece em 21 de novembro na Tailândia.
"Essa coroa é nossa meu Piauí! Vamos juntos rumo ao Universo", comemorou a jovem com um post no Instagram, onde já é seguida por 103 mil pessoas.
Também conhecida como Gabi Lacerda, a representante do Piauí já havia participado do mesmo concurso em 2021, quando ficou em segundo lugar, perdendo a coroa para Teresa Santos, do Ceará.
Quem é Maria Gabriela Lacerda, piauiense eleita Miss Universe Brasil 2025
Gabi Lacerda já havia participado do mesmo concurso em 2021, quando ficou em segundo lugar Crédito: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial
Ieda Maria Vargas, 80, a primeira brasileira a conquistar o título, foi a responsável por entregar a coroa para Maria Gabriela, já que a vencedora do ano passado - Luana Cavalcante - não estava presente.
Com a vitória de Gabi, é a segunda vez que o Piauí conquista o título. A primeira foi em 2017, com a piauiense Monalysa Alcântara.
Além do vice-campeonato em 2021, a Miss Universe Brasil 2025 já tinha sido eleita Miss Teen Piauí e Miss Teen Brasil em 2017, quando tinha 14 anos.
Gabi Lacerda é estudante de Jornalismo, católica e embaixadora do Mães da Sé, organização sem fins lucrativos que ajuda familiares a encontrarem entes desaparecidos.
Com informações de Renata Nogueira.

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