Esposa de Amado Batista é miss, bióloga e ostenta casamento 'maravilhoso'

Calita Franciele, de 23 anos, foi anunciada oficialmente como candidata do Miss Universe Mato Grosso em junho de 2024

Calita Franciele, 23, esposa de Amado Batista, 74, rebateu as especulações sobre uma suposta crise no casamento. A miss gravou um vídeo após rumores de que teria sido traída pelo cantor.>

"A gente está muito feliz. Do meu ponto de vista, estamos no auge. Literalmente no auge do nosso casamento. Está maravilhoso", disse Calita, em vídeo no Instagram>