Pets estressados nas férias: 5 dicas para reduzir o impacto de mudanças

Veterinária explica como preparar o ambiente, manter a rotina e usar enriquecimento ambiental para garantir bem-estar de cães e gatos

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 18:51

Cuidados simples ajudam a reduzir o estresse nos animais durante as férias Crédito: Imagem: Przemek Iciak | Shutterstock

Durante as férias, a rotina dentro de casa costuma mudar: parentes e amigos se reúnem, a casa fica mais movimentada, há mais barulho, mais cheiros e mais estímulos — tudo isso pode deixar cães e gatos estressados, especialmente aqueles mais sensíveis, menos sociáveis ou idosos. Embora as reuniões de família sejam momentos de alegria, para os animais podem representar um desafio se não houver cuidado com o ambiente e a rotina.

Segundo a médica-veterinária de Guabi Natural (MBRF Pet), Mayara Andrade, entender as causas do estresse e agir preventivamente é essencial. “Para cães e gatos é importante manter a rotina. Mudanças no ambiente ou na família, como barulho, pessoas novas ou deslocamento dos móveis, podem ser percebidas como situações de alerta e ansiedade”, explica.

Sinais de estresse nos animais

Segundo a médica-veterinária, os tutores devem estar atentos a mudanças comportamentais que indicam desconforto, como cães que se tornam agitados, inquietos ou diminuem o apetite; e gatos que se isolam, se escondem ou passam a fazer suas necessidades fora da caixa de areia.

“Esses sinais normalmente indicam que o animal não está lidando bem com a situação e precisa de ajustes no ambiente ou na rotina”, explica.

Minimizando o impacto das mudanças

Conforme Mayara Andrade, antecipar ajustes e oferecer recursos que ajudem a manter a estabilidade emocional dos cães e gatos nesse período faz toda a diferença. Abaixo, confira algumas dicas!

1. Mantenha a rotina sempre que possível

Mesmo com mudanças na rotina , Mayara Andrade orienta que estabelecer horários fixos para alimentação, brincadeiras e descanso ajuda o pet a manter previsibilidade e segurança emocional, algo especialmente importante para cães e gatos que valorizam a estabilidade.

2. Crie um espaço seguro e tranquilo

Separar um espaço para o animal na casa também é algo importante. “Uma dica é reservar um canto da casa como ‘um espaço de segurança’, com cama confortável, cobertores e brinquedos familiares. Esse espaço deve ser um refúgio onde o animal possa se retirar quando houver excesso de estímulos”, explica a médica-veterinária.

O enriquecimento ambiental ajuda a reduzir a ansiedade e o estresse nos animais Crédito: Imagem: Kwiatek7 | Shutterstock

3. Use enriquecimento ambiental para aliviar tensão

Segundo a profissional, o enriquecimento ambiental — atividades ou estímulos que ocupam a mente e permitem a expressão de comportamentos naturais — é uma ferramenta poderosa contra o estresse. Brinquedos interativos, jogos de busca ou mesmo brinquedos com petiscos escondidos auxiliam no estímulo mental e no bem-estar emocional do animal.

“Esse tipo de estímulo permite que cães e gatos gastem energia, explorem cheiros e texturas, e encontrem atividades recompensadoras mesmo em meio à movimentação da casa. Os sachês, tanto para os gatos, quanto para os cães, são uma ótima opção para esses momentos, inclusive congelados, que são muito refrescantes agora no verão”, orienta a veterinária de Guabi Natural.

4. Passeios e exercícios

Para cães, caminhadas ou brincadeiras no início do dia auxiliam no gasto de energia acumulada e podem deixá-los mais tranquilos durante momentos de maior agitação, de acordo com a profissional.

5. Reduza barulhos e estímulos sensoriais

Ruídos altos, como músicas fortes ou muitas pessoas falando ao mesmo tempo, podem elevar a ansiedade dos pets . “Crie ambientes com menos estímulos, feche portas ou toque música suave, isso pode ajudar a reduzir reatividade”, explica Mayara Andrade.

Atenção especial aos pets mais sensíveis

Segundo a profissional, animais idosos ou que já demonstram sinais de ansiedade precisam de cuidados ainda mais específicos , com atenção à alimentação adequada, mais tempo de descanso e observação frequente do comportamento. Mudanças bruscas devem ser evitadas ou introduzidas de forma gradual.

No caso dos gatos, o uso de feromônios sintéticos no ambiente pode ajudar a promover sensação de segurança. Além disso, a criação de reforços positivos, como o uso de sachês, em momentos estratégicos, contribui para associar novas rotinas a experiências agradáveis, reduzindo o estresse.

“Planejar com antecedência, preparar o ambiente e manter o que o pet já conhece torna as mudanças menos impactantes”, ressalta Mayara Andrade, que finaliza: “Enriquecimento ambiental, rotina estável e momentos de tranquilidade ajudam o pet a aproveitar as férias sem estresse excessivo”.

