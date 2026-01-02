Em Pipa

Quem é Gessica Muniz, que passou Réveillon com Zé Felipe

A foto viralizou e internautas passaram a apontar Gessica como um novo affair do cantor.

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 14:00

Gessica Muniz já foi casada com o humorista Lucas Veloso Crédito: Reprodução @Gessicaoliveiramuniz

Zé Felipe e Ana Castela anunciaram o término de seu relacionamento na última segunda-feira, 29. Agora solteiro, o cantor passou a virada de ano ao lado de amigos, dentre eles, Gessica Muniz.

Os dois posaram em uma foto em grupo no Réveillon de Pipa (RN). A foto viralizou e internautas passaram a apontar Gessica como um novo affair do cantor.

Quem é Géssica Muniz?

Gessica é empresária e dona da loja Amory. Mãe de duas filhas, a paraibana já foi casada com o humorista Lucas Veloso, pai de uma das meninas.

Além da publicação ao lado de Zé Felipe, a influenciadora também curtiu o comentário de um usuário. A postagem pedia para que ela cuidasse bem do sertanejo.

A empresária ainda repostou um vídeo em que Ana Castela aparece ao lado das amigas. O vídeo, publicado pelo @alfinetei no Instagram, diz: "Aproveitando! Após terminar com Zé Felipe, Ana Castela aparece cantando e se divertindo com amigas".

Na última quinta-feira, 1, o cantor ainda repostou uma foto em seus stories ao lado de amigos, mas, dessa vez, sem Gessica.

