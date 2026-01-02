Editorias do Site
Redes Sociais

Quem é Gessica Muniz, que passou Réveillon com Zé Felipe

A foto viralizou e internautas passaram a apontar Gessica como um novo affair do cantor.

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 14:00

Gessica Muniz
Gessica Muniz  já foi casada com o humorista Lucas Veloso Crédito: Reprodução @Gessicaoliveiramuniz

Zé Felipe e Ana Castela anunciaram o término de seu relacionamento na última segunda-feira, 29. Agora solteiro, o cantor passou a virada de ano ao lado de amigos, dentre eles, Gessica Muniz.

Os dois posaram em uma foto em grupo no Réveillon de Pipa (RN). A foto viralizou e internautas passaram a apontar Gessica como um novo affair do cantor.

Quem é Géssica Muniz?

Gessica é empresária e dona da loja Amory. Mãe de duas filhas, a paraibana já foi casada com o humorista Lucas Veloso, pai de uma das meninas.

Além da publicação ao lado de Zé Felipe, a influenciadora também curtiu o comentário de um usuário. A postagem pedia para que ela cuidasse bem do sertanejo.

A empresária ainda repostou um vídeo em que Ana Castela aparece ao lado das amigas. O vídeo, publicado pelo @alfinetei no Instagram, diz: "Aproveitando! Após terminar com Zé Felipe, Ana Castela aparece cantando e se divertindo com amigas".

Na última quinta-feira, 1, o cantor ainda repostou uma foto em seus stories ao lado de amigos, mas, dessa vez, sem Gessica.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Iza e João Vitor Silva passam Réveillon juntos no Rio

Iza e João Vitor Silva passam Réveillon juntos no Rio

Imagem - Ex-BBB Paulinha Leite mostra aposta e diz que acertou quina na Mega-Sena

Ex-BBB Paulinha Leite mostra aposta e diz que acertou quina na Mega-Sena

Imagem - Mart'nália é assaltada no Rio e tem carro, celular e figurino levados

Mart'nália é assaltada no Rio e tem carro, celular e figurino levados

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - 'Nunca entendi atores que tentam perder o sotaque', diz Wagner Moura a revista americana

'Nunca entendi atores que tentam perder o sotaque', diz Wagner Moura a revista americana
Imagem - Vai ter 'Avenida Brasil 2'? Globo fará sequência da novela com participação de Adriana Esteves

Vai ter 'Avenida Brasil 2'? Globo fará sequência da novela com participação de Adriana Esteves
Imagem - O que Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, disse para Ana Castela após fim do namoro

O que Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, disse para Ana Castela após fim do namoro