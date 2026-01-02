Editorias do Site
Iza e João Vitor Silva passam Réveillon juntos no Rio

Registros circularam na internet, o que gerou especulações de um novo affair da cantora

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 13:51

Iza e João Vitor Silva
Iza e João Vitor Silva passaram a virada de ano juntos no Réveillon de Copacabana Crédito: Reprodução @Iza @joaaovitorsilva

Iza e João Vitor Silva passaram a virada de ano juntos no Réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro. Registros circularam na internet, o que gerou especulações de um novo affair da cantora. Imagens do suposto novo casal foram divulgadas pelo Portal Leo Dias. Nas fotos, eles aparecem de mãos dadas.

João Vitor ganhou bastante popularidade ainda quando criança. O ator interpretou Pedrinho na versão mais recente de Sítio do Pica-Pau Amarelo.

Além de participar de Garota do Momento e Verdades Secretas, o artista integrou o elenco de Agente Secreto, filme de Wagner Moura que vem se destacando e consta como uma das apostas para o Oscar.

No ano de 2025, Iza se separou do pai de sua filha, o jogador Yuri Lima. Após uma traição e reconciliação, o antigo casal não está mais junto desde outubro.

