Fã que passou Réveillon com Rosalía no Rio vira celebridade por um dia

O carioca Caio Stampa, morador de Ipanema, achou que passaria apenas mais um Réveillon comum no Rio, mas acabou tendo uma noite inesquecível

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 13:50

Rosalía passou Réveillon no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução @rosalia.vt

O carioca Caio Stampa, morador de Ipanema, achou que passaria apenas mais um Réveillon comum no Rio, mas acabou tendo uma noite inesquecível ao lado de uma de suas artistas favoritas: Rosalía.

O perfil de Caio no Instagram foi tomado por fãs da cantora espanhola, que o alçaram momentaneamente ao posto de celebridade. Teve até pedido para que Caio entrasse na próxima edição do BBB.

Em suas redes sociais, ele relatou como foi o encontro. "Foi algo que vou lembrar para o resto da vida", escreveu. Segundo ele, o encontro inusitado aconteceu por intermédio de um amigo de Nova York.

"Ele me mandou mensagem para encontrar, porque estava perto. Disse que estava chegando com uns amigos. E um desses amigos era apenas a Rosalía", contou o jovem.

A selfie dele com a artista teve mais de 3 mil curtidas no Instagram. Nos comentários, teve de tudo: gente com "inveja cristã", outros fazendo questão de mostrar que são amigos íntimos de Caio e ainda os que só queriam saber o que a cantora achou do Brasil.

"Que sorte", "zerou o game" e "venceu na vida" foram alguns dos comentários. Teve até gente aproveitando para flertar com Caio. "Que fã, hein Rosalía?" e "um fã desse eu também quero" foram alguns dos comentários mais ousados.

BRAZILCORE

Pela segunda vez no Brasil no ano (de 2025), Rosalía está curtindo o Rio como local. Na última segunda-feira (29), ela foi vista na Pedra do Sal, onde deu atenção a fãs e posou para fotos. Vestindo bermuda e chinelo de dedo, ela visitou a comunidade da Rocinha, tomou cerveja com amigos e até ensaiou alguns passos de funk.

