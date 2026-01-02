Editorias do Site
O que Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, disse para Ana Castela após fim do namoro

Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe e esposa de Leonardo, deixou uma mensagem carinhosa para a ex-nora Ana Castela, após o fim do namoro entre os cantores

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 16:51

Poliana Rocha e Leonardo
Poliana Rocha deixou uma mensagem carinhosa para a ex-nora Ana Castela Crédito: Reprodução @leonardo

Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe e esposa de Leonardo, deixou uma mensagem carinhosa para a ex-nora Ana Castela, após o fim do namoro entre os cantores.

"Desejo tudo de melhor na sua vida! Estarei sempre torcendo por você!", comentou Poliana em uma publicação de Ana Castela no Instagram - uma sequência de fotos dos bastidores do show realizado na Avenida Paulista, em São Paulo, no Réveillon.

A boiadeira chegou a passar o Natal com Zé Felipe em celebração organizada por Poliana e Leonardo. A família da cantora também estava presente, e ela compartilhou fotos com os enteados, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, filhos de Zé com a influenciadora Virgínia.

O término do relacionamento foi anunciando por Zé no Instagram poucos dias depois, na segunda-feira, 29. "Sou grato por tudo o que vivemos juntos", escreveu ele em um story que trazia uma foto do agora ex-casal.

Ele ainda expressou carinho pela família Castela e disse que ama a cantora. "Nosso término não foi por briga, nada disso. Conversamos e vimos que o melhor era cada um seguir o seu caminho", esclareceu. Ana e Zé assumiram o relacionamento em outubro.

