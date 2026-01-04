Cantora sertaneja

Após 6 anos, Leticia Spiller volta às novelas e vive cantora sertaneja

Letícia Spiller volta para a televisão no dia 12 de janeiro, interpretando uma cantora sertaneja em 'Coração Acelerado'

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 13:44

Letícia Spiller interpreta uma cantora sertaneja em 'Coração Acelerado' Crédito: Globo/Divulgação

Letícia Spiller volta para a televisão no dia 12 de janeiro, interpretando uma cantora sertaneja em 'Coração Acelerado'. A última produção da atriz foi 'O Sétimo Guardião', que terminou em 2019.

Letícia vai interpretar Janete em 'Coração Acelerado', a nova novela das 19 horas que estreia no dia 12 de janeiro. É o retorno da atriz para as telas, já que sua última personagem foi Marilda, em 'O Sétimo Guardião'.

"Eu tenho me inspirado muito na Paula Fernandes para criar o jeito da Janete. Quando a conheci pessoalmente, percebi o quanto ela era parecida com a personagem que eu estava construindo, no modo de se expressar e em outras coincidências", disse a atriz em entrevista ao Extra.

Spiller deu spoilers sobre a sua personagem. "Ganhei uma heroína fora da curva, dona de muita força e também de vulnerabilidades. Para qualquer atriz, é um prato cheio. E ela tem esse nome por causa da rainha dos folhetins, Janete Clair. As autoras (Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento) me revelaram que se trata de uma homenagem."

"É uma personagem complexa, que vai do choro ao riso, do drama à alegria. Eu estava com saudade de fazer novela no sentido de ser provocada no meu potencial máximo", afirma.

Atriz já 'cantou e dançou' quando integrava as Paquitas. "Foi nessa época que eu fiz as minhas primeiras aulas de canto... Mas nas apresentações a gente dublava por cima de playbacks, depois de gravar as músicas em estúdio. Não tinha tanto mistério em fazer o coro. É diferente de você encabeçar uma música que é sua ou num musical, numa novela ou mesmo no EP de um amigo", afirmou.

