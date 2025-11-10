Televisão

Nicole Bahls e Allan Souza Lima são eliminados do 'Dança dos Famosos'

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 08:53

Nicole Bahls e Allan Souza Lima foram eliminados da Dança dos Famosos no episódio deste domingo (9) do Domingão com Huck (Globo).

O ritmo da noite foi salsa. As 8 duplas ainda restantes na competição tiveram as notas zeradas por se tratar de uma nova fase da competição.

Nicole e Allan tiveram o menor somatório de notas da noite e foram eliminados da competição.

Ana Maria Braga fez parte do júri artístico da noite, ao lado de Milton Cunha, fixo no quadro. O júri técnico continuou composto por Carlinhos de Jesus, Zebrinha e Ana Botafogo.

Confira a classificação da noite:

1 - Silvero Pereira - 58.7

2 - Richarlyson - 58.6

3 - David Junior - 58.4

4 - Alvaro - 58.4

5 - Wanessa Camargo - 58.3

6 - Manu Bahtidão - 58.1

7 - Nicole Bahls - 57.8 (eliminada)

8 - Allan Souza Lima - 57.7 (eliminado)

