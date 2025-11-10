Editorias do Site
Nicole Bahls e Allan Souza Lima são eliminados do 'Dança dos Famosos'

Ana Maria Braga fez parte do júri artístico da noite, ao lado de Milton Cunha, fixo no quadro

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 08:53

Nicole Bahls e Allan Souza Lima foram eliminados da Dança dos Famosos no episódio deste domingo (9) do Domingão com Huck (Globo).

O ritmo da noite foi salsa. As 8 duplas ainda restantes na competição tiveram as notas zeradas por se tratar de uma nova fase da competição.

Nicole e Allan tiveram o menor somatório de notas da noite e foram eliminados da competição.

Ana Maria Braga fez parte do júri artístico da noite, ao lado de Milton Cunha, fixo no quadro. O júri técnico continuou composto por Carlinhos de Jesus, Zebrinha e Ana Botafogo.

Confira a classificação da noite:

1 - Silvero Pereira - 58.7

2 - Richarlyson - 58.6

3 - David Junior - 58.4

4 - Alvaro - 58.4

5 - Wanessa Camargo - 58.3

6 - Manu Bahtidão - 58.1

7 - Nicole Bahls - 57.8 (eliminada)

8 - Allan Souza Lima - 57.7 (eliminado)

