Nicole Bahls e Allan Souza Lima são eliminados do 'Dança dos Famosos'

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 08:53
Nicole Bahls e Allan Souza Lima foram eliminados da Dança dos Famosos no episódio deste domingo (9) do Domingão com Huck (Globo).
O ritmo da noite foi salsa. As 8 duplas ainda restantes na competição tiveram as notas zeradas por se tratar de uma nova fase da competição.
Nicole e Allan tiveram o menor somatório de notas da noite e foram eliminados da competição.
Ana Maria Braga fez parte do júri artístico da noite, ao lado de Milton Cunha, fixo no quadro. O júri técnico continuou composto por Carlinhos de Jesus, Zebrinha e Ana Botafogo.
1 - Silvero Pereira - 58.7
2 - Richarlyson - 58.6
3 - David Junior - 58.4
4 - Alvaro - 58.4
5 - Wanessa Camargo - 58.3
6 - Manu Bahtidão - 58.1
7 - Nicole Bahls - 57.8 (eliminada)
8 - Allan Souza Lima - 57.7 (eliminado)
