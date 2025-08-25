Editorias do Site
Dança dos Famosos: veja notas, classificação e o que será feito após empate

Mais uma edição da Dança dos Famosos foi ao ar no Domingão Com Huck neste domingo, 24

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 09:42

Nicole Bahls e Manu Bahtidão na Dança dos Famosos
Nicole Bahls e Manuh Batidão na Dança dos Famosos Crédito: Instagram/@domingao

Mais uma edição da Dança dos Famosos foi ao ar no Domingão Com Huck neste domingo, 24. Ao fim da atração, Luciano Huck divulgou as notas do júri técnico, júri artístico e da plateia.

Os integrantes do Grupo A e do Grupo D estão classificados para a próxima fase. Diante de um empate entre os dois grupos piores colocados, Huck anunciou a dinâmica do próximo programa, que contará com uma repescagem.

"Sugiro os oito dançarem na semana que vem, individualmente. As duas menores notas saem da competição", disse.

Confira abaixo mais detalhes sobre a classificação da Dança dos Famosos de hoje.

Classificação da Dança dos Famosos - 24/08

  • Grupo A - 167,9 pontos
  • Grupo D - 165,7 pontos
  • Grupo B - 164,4 pontos
  • Grupo C - 164,4 pontos

Grupo A 

  • Participantes: Duda Santos, Gracyanne Barbosa, Rodrigo Faro e Silvero Pereira
  • 10 - Cauã Reymond
  • 9,9 - Milton Cunha
  • 8,8 - Carlinhos de Jesus
  • 9,0 - Ana Botafogo
  • 9,3 - Zebrinha
  • 9,6 - Plateia

Grupo B 

  • Participantes: David Junior, Fernanda Paes Leme, Luan Pereira e Nicole Bahls
  • 10 - Cauã Reymond
  • 9.6 - Milton Cunha8,8 - Carlinhos de Jesus
  • 8,9 - Ana Botafogo
  • 8,9 - Zebrinha
  • 9,7 - Plateia

Grupo C 

  • Participantes: Allan Souza Lima, Cátia Fonseca, Manu Bahtidão e Richarlyson
  • 10 - Cauã Reymond
  • 9,9 - Milton Cunha
  • 8,7 - Carlinhos de Jesus
  • 8,7 - Ana Botafogo
  • 9,1 - Zebrinha
  • 9,6 - Plateia

Grupo D 

  • Participantes: Álvaro, Lucas Leto, Tereza Seiblitz e Wanessa Camargo
  • 10 - Cauã Reymond
  • 9,7 - Milton Cunha
  • 8,7 - Carlinhos de Jesus
  • 8,9 - Ana Botafogo
  • 9,1 - Zebrinha

