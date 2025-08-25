Dança dos Famosos: veja notas, classificação e o que será feito após empate

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 09:42
Mais uma edição da Dança dos Famosos foi ao ar no Domingão Com Huck neste domingo, 24. Ao fim da atração, Luciano Huck divulgou as notas do júri técnico, júri artístico e da plateia.
Os integrantes do Grupo A e do Grupo D estão classificados para a próxima fase. Diante de um empate entre os dois grupos piores colocados, Huck anunciou a dinâmica do próximo programa, que contará com uma repescagem.
"Sugiro os oito dançarem na semana que vem, individualmente. As duas menores notas saem da competição", disse.
Confira abaixo mais detalhes sobre a classificação da Dança dos Famosos de hoje.
Classificação da Dança dos Famosos - 24/08
Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D
