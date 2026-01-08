Em sergipe

Cantor faz show de graça para quase ninguém, viraliza e ganha apoio de famosos

Jerônimo Vaqueiro compartilhou o show quase vazio em seu perfil

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 11:24

Jerônimo copartilhou o show nas redes sociais Crédito: Reprodução Instagram @jeronimovaqueirooficial

"Show gratuito, artista da própria cidade e entrega total. A plateia foi pequena, mas o respeito pela música foi gigante". Foi dessa forma que o cantor Jerônimo Vaqueiro desabafou nas redes sociais ao publicar um vídeo de sua apresentação na cidade de Lagarto (SE). O público foi praticamente zero.

"Às vezes o artista nasce na cidade, mas o reconhecimento vem depois. Mesmo assim, a entrega nunca muda", disse ele.

No vídeo, que agora tem mais de 3 milhões de visualizações nas redes sociais, ele aparece cantando seu estilo, uma mescla de forró com arrocha, e a praça à sua frente está quase vazia. Apenas algumas pessoas na calçada, que se alimentavam numa barraca, pararam para vê-lo.

A repercussão tomou o Brasil e pessoas famosas deram apoio. "Isso é história para contar no futuro", escreveu o comediante Ed Gama. "Já são milhares de pessoas te admirando", pontuou a influenciadora Cela.

"Não desista, Deus está contigo", disse Márcio Victor, do Psirico. "Jaja serão milhares de pessoas pagando para te ver, meu mano", incentivou Gordão da XJ.

A repercussão fez com que o músico ultrapassasse a marca de 140 mil seguidores no Instagram. Ele agradeceu pelo carinho.

