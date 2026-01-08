BBB

Karol Conká diz que só voltaria ao BBB em edição especial: 'Ia ser tudo'

Rapper afirma que participaria de um reality exclusívo para pessoas 50+ no futuro

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 10:30

Eliminada com recorde de rejeição no BBB 21, artista fala sobre aprendizado e hate Crédito: Folhapress

Karol Conká negou os rumores sobre um possível retorno ao Big Brother Brasil e deixou claro que não pretende reviver a experiência tão cedo. Cotada para integrar o time de veteranos do BBB 26, que estreia na próxima segunda-feira (12), a cantora descartou a possibilidade.

Segundo Karol Conká, uma nova participação só aconteceria em um cenário diferente no futuro. "Eu acho que voltaria para um reality, mas só daqui a uns 10 ou 20 anos. Acho que entraria se fosse para uma edição BBB 50+. Ia ser tudo", disse em entrevista à revista Quem.

A passagem da artista pelo Big Brother Brasil 21 foi um marco em sua trajetória profissional e pessoal. Eliminada com 99,17% dos votos, Karol enfrentou uma onda de rejeição e cancelamento, que reverberou para além do programa.

Desde então, a cantora tem reconstruído a sua imagem falando sobre aprendizado e a falta da destilação de hate nas redes sociais. Na entrevista, ela também contou que esse tema é discutido dentro de casa há anos com o filho, Jorge Conjota, hoje com 20 anos e também envolvido com música.

"Já trabalho isso com o Jorge desde que ele era muito jovem. Ele cresceu vendo como funciona o mundo da internet e dos haters", explicou. Para Karol, lidar com críticas é parte inevitável da vida artística -ainda que dolorosa. "Sempre vai ter alguém para discordar. O importante é não absorver aquilo", afirmou, ao destacar que considera o filho maduro e emocionalmente equilibrado para enfrentar esse cenário.

Este vídeo pode te interessar