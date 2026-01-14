BBB 26

Milena e Sol Vega protagonizam treta do BBB 26 durante prova do líder

A mineira reclamou com a veterana após ter recebido planta no queridômetro

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 09:56

As participantes do BBB 26 Milena Moreira e Sol Vega Crédito: Divulgação/Globo

As participantes Milena Moreira e Sol Vega, do BBB 26 (Globo), movimentaram a prova do líder de resistência com uma briga digna do reality, com gritos, palmas e até dancinhas. Tudo começou durante a manhã, quando a veterana deu o emoji de planta para a mineira no primeiro queridômetro da temporada.

A recreadora infantil, que já havia arrumado briga com Gabriela na casa de vidro, declarou que não se conformou com a justificativa da paulistana, que disse ter pensado que a figura significava "um florescimento" no jogo.

"A pessoa entrou no Big Brother 4, foi convidada para estar aqui, aí vira pra mim e fala que me deu planta, porque é pra mim florescer, que ela não sabia que planta era esse sentido", Milena, inconformada, reclamou sobre a questão ao longo do dia.

O queridômetro voltou a ser pauta da sister durante a prova pela liderança. As duas ficaram posicionadas lado a lado e Sol, cansada de ouvir sobre o mesmo assunto, retrucou a companheira de confinamento.

"Chata toda hora aguentando, falando, falando, falando, não para de falar", disse. A veterana ainda provocou, afirmando que Milena precisa brigar para aparecer no programa. "Ela queria brigar, ela achou uma pessoa pra brigar. Ela pensou que eu ia ficar quietinha. Me poupe minha filha", concluiu.

A recreadora infantil, então, pediu para a rival "latir mais alto" e a chamou de bruxa. A discussão se acalorou e Sol, em tom de deboche, passou a bater palmas e cantar insultos enquanto dançava. Juliano Floss, Sarah Andrade e Brigido Neto entraram na provocação, batendo palmas e dançando.

"Não vem querer pra cima de mim, não. Bancar boa pra cima de mim, não. Chegando agora e bancar boa. Vai. Se garanta, minha filha. Se garanta", concluiu a paulistana.

