BBB 26: Henri Castelli tem convulsão na Prova do Líder e é atendido por médicos

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 10:25
O ator Henri Castelli teve uma convulsão após dez horas da Prova do Líder e precisou de atendimento emergencial no BBB 26.
Por volta das 9h20 da manhã desta quarta-feira (14), ele caiu da plataforma e passou mal. Rapidamente os demais participantes começaram a gritar para chamar os médicos. Uma equipe entrou no provódromo e retirou o ator do local.
Uma voz da produção disse que ele estava bem e consciente na hora do atendimento, mas não há mais notícias sobre ele.
A prova ficou temporariamente parada. "Ele estava querendo desistir. Acabou de virar para mim e falar que queria desistir", afirmou Sara que estava ao lado de Henri.
