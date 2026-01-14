Outra vez!

Henri Castelli passa mal de novo e assusta participantes no BBB 26

Competidores viram ator cair no gramado na volta dele para casa

O ator Henri Castelli voltou a passar mal após ter sido medicado pela equipe de socorristas do BBB 26.

Ao retornar à casa, ele caiu no gramado e assustou os demais participantes. O ator conversava à beira da piscina e contava sobre o que havia acontecido. Então, caiu novamente.

Os participantes começaram a gritar e a se desesperar. Todos os participantes tiveram de entrar. Brigido colocou a mão dentro da boca dele até que uma nova equipe médica entrasse. As transmissões diretas da casa foram interrompidas.

Na sala, Solange Couto organizou uma reza coletiva. Às 15h05, uma voz da produção disse aos demais competidores que Henri está bem.

Mais cedo, o ator foi levado a um hospital na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, após sofrer uma convulsão durante a Prova do Líder, manhã desta quarta-feira (14).

Em nota, a Globo confirmou a informação. "Depois de ter sido prontamente atendido pela equipe médica do programa durante a realização da prova do líder esta manhã, o participante Henri Castelli foi encaminhado para realização de exames num hospital", diz o comunicado.

