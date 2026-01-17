Editorias do Site
Redes Sociais

BBB 26: Livia Cristina desiste do Quarto Branco e fatura R$ 50 mil

Seis participantes ainda resistem na dinâmica: Rafaella, Chaiany, Leandro, Ricardo, Matheus e Gabriela.

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 08:38

Candidatos do quarto branco disputam vagas para entrar no BBB 26
Candidatos do quarto branco disputam vagas para entrar no BBB 26 Crédito: Reprodução TV Globo

Livia Cristina, participante da Casa de Vidro Norte do Big Brother Brasil 26, desistiu do Quarto Branco durante o programa ao vivo desta sexta-feira, 16, e faturou R$ 50 mil com a escolha. A dinâmica já dura mais de 90 horas e, até o momento, conta com seis participantes remanescentes. Somente os três últimos, no entanto, garantem uma vaga na casa mais vigiada do Brasil.

Para movimentar o Quarto Branco, a Globo ofereceu uma escolha para os participantes: o primeiro a apertar o botão vermelho e desistir do programa ganharia um montante em dinheiro, além de outros prêmios vinculados ao patrocinador da ação.

A escolha, no entanto, deveria ser feita em até um minuto e só era válida para um participante. Com isso Livia Cristina desistiu do programa. Agora, o Quarto Branco conta com seis participantes: Rafaella, Chaiany, Leandro, Ricardo, Matheus e Gabriela.

Inicialmente, o Quarto Branco foi formado pelos nove candidatos das Casas de Vidro que não foram escolhidos pelo público. Até Livia, somente duas pessoas haviam saído: Ricardinho, na terça-feira, 13, e Elisa, nesta quinta-feira, 15.

Os três últimos participantes que suportarem a dinâmica entrarão no programa. Anteriormente, no entanto, somente os dois participantes remanescentes entrariam. O aumento nas vagas ocorre após o ator Henri Castelli ser obrigado a deixar o programa por questões de saúde.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Ana Paula Renault: 5 curiosidades sobre a veterana do BBB 26 que poucos conhecem

Ana Paula Renault: 5 curiosidades sobre a veterana do BBB 26 que poucos conhecem

Imagem - Esposa de Pedro se pronuncia após brother expor traição no BBB 26

Esposa de Pedro se pronuncia após brother expor traição no BBB 26

Imagem - Xepa do BBB 26: 7 receitas fáceis com fígado, rabada e moela

Xepa do BBB 26: 7 receitas fáceis com fígado, rabada e moela

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Veja como fazer esfiha aberta de carne; receita é fácil e saborosa

Veja como fazer esfiha aberta de carne; receita é fácil e saborosa
Imagem - BBB 26: Dinâmica de votação muda e 'Voto Único' terá mais peso nos Paredões

BBB 26: Dinâmica de votação muda e 'Voto Único' terá mais peso nos Paredões
Imagem - Marcelo Falcão e Cidade Negra se encontram em Guarapari neste sábado (17)

Marcelo Falcão e Cidade Negra se encontram em Guarapari neste sábado (17)