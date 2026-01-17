Após 90 horas

BBB 26: Livia Cristina desiste do Quarto Branco e fatura R$ 50 mil

Seis participantes ainda resistem na dinâmica: Rafaella, Chaiany, Leandro, Ricardo, Matheus e Gabriela.

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 08:38

Livia Cristina, participante da Casa de Vidro Norte do Big Brother Brasil 26, desistiu do Quarto Branco durante o programa ao vivo desta sexta-feira, 16, e faturou R$ 50 mil com a escolha. A dinâmica já dura mais de 90 horas e, até o momento, conta com seis participantes remanescentes. Somente os três últimos, no entanto, garantem uma vaga na casa mais vigiada do Brasil.

Para movimentar o Quarto Branco, a Globo ofereceu uma escolha para os participantes: o primeiro a apertar o botão vermelho e desistir do programa ganharia um montante em dinheiro, além de outros prêmios vinculados ao patrocinador da ação.

A escolha, no entanto, deveria ser feita em até um minuto e só era válida para um participante. Com isso Livia Cristina desistiu do programa. Agora, o Quarto Branco conta com seis participantes: Rafaella, Chaiany, Leandro, Ricardo, Matheus e Gabriela.

Inicialmente, o Quarto Branco foi formado pelos nove candidatos das Casas de Vidro que não foram escolhidos pelo público. Até Livia, somente duas pessoas haviam saído: Ricardinho, na terça-feira, 13, e Elisa, nesta quinta-feira, 15.

Os três últimos participantes que suportarem a dinâmica entrarão no programa. Anteriormente, no entanto, somente os dois participantes remanescentes entrariam. O aumento nas vagas ocorre após o ator Henri Castelli ser obrigado a deixar o programa por questões de saúde.

