Esposa de Pedro se pronuncia após brother expor traição no BBB 26

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 10:06
A esposa de Pedro Henrique Espíndola, participante do BBB 26 (Globo), se pronunciou após o brother confessar para seus companheiros de confinamento - e, consequentemente, para todo o Brasil - que cometeu adultério.
O brother falou sobre a traição pelo menos em oito ocasiões diferentes durante a quinta-feira (15). O curitibano ainda comentou com Brigido Neto que se os papéis fossem reversos ele não perdoaria a companheira.
No começo da noite, Rayne Luiza publicou uma nota no story de seu Instagram sobre o ocorrido. "Estou vivendo um momento delicado, de grande exposição. Estou cuidando da minha família e da minha saúde emocional. Agradeço muito o carinho e o respeito. Falarei no momento certo", afirmou.
O casal está junto há mais de dois anos e espera a primeira filha, que deve nascer em março. Aurora poderá vir ao mundo enquanto Pedro ainda estiver confinado. Antes de entrar no programa, ele vendia trufas e flores pelas ruas de Curitiba (PR) e tinha uma floricultura online.
