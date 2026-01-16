Reality

Esposa de Pedro se pronuncia após brother expor traição no BBB 26

Rayne Luiza está grávida de sete meses da primeira filha do casal

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 10:06

Crédito: Globo/ Manoella Mello

A esposa de Pedro Henrique Espíndola, participante do BBB 26 (Globo), se pronunciou após o brother confessar para seus companheiros de confinamento - e, consequentemente, para todo o Brasil - que cometeu adultério.

O brother falou sobre a traição pelo menos em oito ocasiões diferentes durante a quinta-feira (15). O curitibano ainda comentou com Brigido Neto que se os papéis fossem reversos ele não perdoaria a companheira.

No começo da noite, Rayne Luiza publicou uma nota no story de seu Instagram sobre o ocorrido. "Estou vivendo um momento delicado, de grande exposição. Estou cuidando da minha família e da minha saúde emocional. Agradeço muito o carinho e o respeito. Falarei no momento certo", afirmou.

O casal está junto há mais de dois anos e espera a primeira filha, que deve nascer em março. Aurora poderá vir ao mundo enquanto Pedro ainda estiver confinado. Antes de entrar no programa, ele vendia trufas e flores pelas ruas de Curitiba (PR) e tinha uma floricultura online.

