Vaga de Henri Castelli no BBB 26 vai ser preenchida por participante do Quarto Branco

Tadeu Schmidt anunciou que 3 participantes vão entrar na casa do BBB

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 09:51

Participantes precisam resistir no Quarto Branco Crédito: Reprodução Globoplay

Após a saída de Henri Castelli do Big Brother Brasil 26, a produção do reality show decidiu dar uma nova vaga no programa ao grupo do Quarto Branco. Agora, os três últimos participantes que suportarem a dinâmica entrarão na casa mais vigiada do Brasil. Anteriormente, somente os dois participantes remanescentes entrariam.

"Eu tenho uma notícia importantíssima com relação ao nosso elenco", afirmou o apresentador Tadeu Schmidt durante o programa ao vivo desta quinta-feira, 15. "Com a saída do Henri Castelli, muita gente perguntou: vai ter substituição? Pois aqui vai à resposta: Vai! Em vez de duas vagas para o Quarto Branco, agora serão três vagas. Repetindo: os três últimos que permanecerem no Quarto Branco entram no BBB 26?, finalizou.

Quem está no Quarto Branco?

O Quarto Branco foi formado pelos nove candidatos das Casas de Vidro que não foram escolhidos pelo público. Os participantes foram confinados e estão há mais de 65 horas em uma sala branca.

Até o momento, somente duas pessoas saíram: Ricardinho, na terça-feira, 13, e Elisa, nesta quinta-feira, 15.

Ainda resistem sete participantes: Rafaella, Livia, Chaiany, Breno, Ricardo, Matheus e Gabriela.

Por que Henri Castelli saiu?

O aumento nas vagas ocorre após o ator Henri Castelli ser obrigado a deixar o programa por questões de saúde. Durante a Prova do Líder de terça-feira, 13, Castelli passou mal e sofreu uma crise de convulsão. O ator foi socorrido pela equipe médica do reality e, após passar por uma bateria de exames, retornou à casa.

Pouco tempo depois do seu retorno, no entanto, o ator teve uma nova convulsão e foi novamente levado ao hospital. Por conta disso, ele teve de deixar o BBB 26.

O anúncio foi feito na abertura do episódio da quarta-feira, 14. "Diante desse quadro, o Henri não vai continuar no BBB. A gente lamenta a saída dele do jogo, mas entende que evidentemente a saúde é sempre mais importante que qualquer competição, além de ser uma preocupação nossa", pontuou Tadeu Schmidt.

