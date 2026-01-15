Festa

'BBB 26': Anitta será atração com 'entrada triunfal' na primeira festa da casa

Cantora fará primeira parte da apresentação solo e, depois, canta com o DJ Matheus Alves

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 17:00

Anitta é atração da primeira festa do 'BBB 26'. Crédito: Bob Paulino/TV Globo/Divulgação

A cantora Anitta é a primeira atração da leva de festas do BBB 26. O programa confirmou a presença da artista na casa nesta quinta-feira, 15. Segundo o reality, Anitta fará uma "entrada triunfal".

A cantora faz a primeira parte da apresentação solo e, depois, se une ao DJ Matheus Alves. Anitta vai cantar músicas de carnaval e sucessos que marcaram a sua carreira, como Vai Malandra e Envolver.

A festa ocorre na sexta, 16. Além da festa, o dia também será marcado pela indicação do líder, Alberto Cowboy, de cinco brothers para o Na Mira do Líder.

Como é a dinâmica da semana no 'BBB 26?'

Terça (13): Prova do Líder. Alberto Cowboy foi o grande vencedor.Quinta (15): Big Fone.Sexta (16): Na Mira do Líder.Sábado (17): Prova do Anjo. Vencedor estará imune e poderá comprar uma segunda imunidade.Domingo (18): Formação de paredão triplo e Prova Bate e Volta.Terça (20): Eliminação.

