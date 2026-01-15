Revanche

Alemão pede para voltar ao BBB e enfrentar o rival, Cowboy

Vencedor do BBB 7 quer revanche contra inimigo

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 18:11

Diego Alemão pede para voltar ao BBB Crédito: Reprodução/Instagram/@diegogasques

Diego Gasques, o Alemão do BBB 7, está pedindo revanche. O campeão da sétima edição do BBB que voltar para o reality para enfrentar seu algoz, Alberto Cowboy.

"Tô pronto para a revanche, Dourado. Só estou esperando você me botar", falou Alemão em um vídeo publicado em suas redes sociais.

Em sua edição do BBB, há quase 20 anos, Alemão rivalizou com Cowboy. O atual veterano do BBB 26 colocou o Diego no paredão com a namorada, Iris Stefanelli, separando o casal.

Já Cowboy entrou na edição atual sabendo que tem "fama de vilão", mas está fazendo o possível para reverter o cenário.

Na madrugada desta quinta-feira (15), o veterano ganhou a primeira prova do líder, após 26 horas na disputa.

