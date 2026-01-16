Reality

Ana Paula enfrenta o primeiro paredão; relembre a saída dela no BBB 16

Veterana foi expulsa depois de agredir concorrente durante festa

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 16:36

Ana Paula Renault ficou conhecida pelo bordão 'Olha ela!' ao voltar imune de um paredão falso Crédito: Manoella Mello /Globo

A volta de Ana Paula Renault ao Big Brother Brasil ganhou novo capítulo já na primeira semana do BBB 26. Na noite de quinta-feira (15), o Big Fone inaugurou a formação do primeiro paredão da temporada após o médico Marcelo Alves atendê-lo. O jogador foi imunizado e mandou Aline Campos direto ao paredão; no contragolpe, a dançarina puxou Ana Paula para a berlinda.

Dez anos depois do BBB 16, a jornalista retorna no grupo dos Veteranos, carregando no currículo o bordão "Olha ela!" que virou meme e uma passagem que terminou de forma inesperada.

Em 2016, Ana Paula foi desclassificada por agressão física e entrou para a lista de expulsões mais lembradas do BBB. Na madrugada, durante uma festa, ela se envolveu em uma discussão com Adélia Soares, com quem já acumulava desavenças dentro da casa.

No auge do desentendimento, Renan Oliveira tentou intervir e acabou levando dois tapas no rosto. Após a análise das imagens e a queixa do participante agredido, a produção anunciou a expulsão horas depois, em cumprimento às regras do programa.

Ana Paula voltou ao episódio durante um episódio da série "BBB: O Documentário", que estrou em 2025. "E bebi e fui expulsa, e foi totalmente vergonhoso, foi um dos momentos mais vergonhosos da minha vida, e eu sempre lembro do meu pai", disse Ana Paula Renault na ocasião.

