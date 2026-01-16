Editorias do Site
Marcelo atende Big Fone; Aline e Ana Paula estão emparedadas no BBB 26

Dinâmica aconteceu ao vivo na noite de quinta-feira (15)

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 10:05

BBB 26 - Marcelo
BBB 26 - Marcelo Crédito: Manoella Mello - 11.jan.26/Globo

O Big Fone tocou pela primeira vez no BBB 26 (Globo) na noite de quinta-feira (15), após a oficialização da liderança de Alberto Cowboy. O público escolheu o aparelho dourado, que fica na cozinha, para entregar a mensagem.

O médico Marcelo Alves atendeu o telefone e foi imunizado. O brother ainda precisou escolher uma pessoa para a berlinda. Ele elegeu a camarote Aline Campos. A modelo teve direito a um contragolpe e escolheu enfrentar Ana Paula Renault.

Na sexta-feira (16), o líder da semana seleciona cinco pessoas para colocar na mira do líder e terá que escolher uma delas para a berlinda. No domingo, disputam o bate e volta Aline, X e a pessoa mais votada pela casa. Um deles se salva e os outros dois formam o paredão junto com o escolhido pelo líder.

