Marcelo atende Big Fone; Aline e Ana Paula estão emparedadas no BBB 26

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 10:05
O Big Fone tocou pela primeira vez no BBB 26 (Globo) na noite de quinta-feira (15), após a oficialização da liderança de Alberto Cowboy. O público escolheu o aparelho dourado, que fica na cozinha, para entregar a mensagem.
O médico Marcelo Alves atendeu o telefone e foi imunizado. O brother ainda precisou escolher uma pessoa para a berlinda. Ele elegeu a camarote Aline Campos. A modelo teve direito a um contragolpe e escolheu enfrentar Ana Paula Renault.
Na sexta-feira (16), o líder da semana seleciona cinco pessoas para colocar na mira do líder e terá que escolher uma delas para a berlinda. No domingo, disputam o bate e volta Aline, X e a pessoa mais votada pela casa. Um deles se salva e os outros dois formam o paredão junto com o escolhido pelo líder.
